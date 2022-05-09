印度盧比跌至歷史新低 避險情緒席捲亞洲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲貨幣兌美元全面走貶。圖／擷自彭博
亞洲貨幣兌美元全面走貶。圖／擷自彭博

印度盧比跌至歷史新低，美元持續走強，引發廣泛的避險情緒，削弱風險較大資產的需求，且外資繼續拋售印度股票。新台幣也隨台股走弱。

印度盧比一度下跌0.7%至77.4425兌1美元，跌破3月觸及的歷史低點76.9812。

台幣於上周五收貶至近兩年谷底後，今天又一度再貶值0.4%至29.765。

亞太貨幣中對美元貶值最重的是澳幣。澳幣兌美元一度重貶1％，至1月31日以來最低價位至0.70美元。4月觸及年內高點以來，澳幣兌美元已下跌逾8％，因交易員押注中國經濟放緩，且聯準會升息速度超過了澳洲。

全球央行大舉緊縮政策令市場震盪，外資今年從印度股市撤出177億美元，創紀錄新高。盧比還受到其他一些不利因素的打擊，包括經常帳樁逆差擴大，反映全球原油價格飆升。印度央行上周的升息也未能阻止盧比繼續走貶。

法國巴黎銀行策略師Siddharth Mathur和Chidu Narayanan在報告中寫道，由於國內金融狀況迅速收緊，股市情緒惡化，印度盧比面臨很高的下行風險。

中國大陸因新冠肺炎疫情實施封鎖、通膨升溫、全球經濟成長前景惡化之下，推升美元避險的需求。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今天上漲0.3%至104.017。

中國國務院總理李克強警告，當前就業形勢「複雜嚴峻」。與此同時，北京和上海收緊防疫限制，以遏制中國最重要城市的疫情。更加嚴格限制措施的推出，進一步加劇了決策者在尋求提振成長同時面臨的挑戰。

印度 疫情

延伸閱讀

印度官員肯定台灣防疫 高峰後確診數可望急遽下降

幫QQ...印度銀行新規 iPhone用戶不再能用信用卡購買APP或訂閱服務

5月7日COVID-19全球最新情報 WHO：印度疫情超額死亡470萬人

印度當局指小米逃稅凍結逾210億資產 法院現宣布解除

相關新聞

Airbnb執行長：辦公室過時了 未來工作地點變「游牧」

旅宿訂房平台Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）接受時代雜誌專訪時表示，未來的工作場所會提供「完全的彈性...

美銀喊空：美股還沒觸底

分析師警告，儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。

三星稱霸半導體 難

產業分析師說，南韓三星電子三年前雄心勃勃地宣布，要在2030年前成為系統半導體業的全球霸主，現在卻遭受處理晶片和晶圓代工...

蘋果醞釀拓展服務業務 員工持續抗議重返辦公室計畫

蘋果公司的服務業務，包括App Store、Apple TV+和Apple Pay在內，正成為營收當中不斷成長、不可或缺...

Pioneer展露雄心 欲以數據供應商之姿重新上市

車用電子設備製造商先鋒公司（Pioneer）從東京證交所除牌三年後，現正考慮以大型車用數據供應商之姿重新上市。

美股三大期指開盤續挫跌 比特幣腰斬跌破3.5萬美元

美股上周暴漲暴跌、周線收黑後，美股三大指數期貨8日晚間開盤後繼續下跌，此時交易人士正在尋求市場止跌回穩的跡象。另一方面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。