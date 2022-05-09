印度盧比跌至歷史新低 避險情緒席捲亞洲

印度盧比跌至歷史新低，美元持續走強，引發廣泛的避險情緒，削弱風險較大資產的需求，且外資繼續拋售印度股票。新台幣也隨台股走弱。

印度盧比一度下跌0.7%至77.4425兌1美元，跌破3月觸及的歷史低點76.9812。

台幣於上周五收貶至近兩年谷底後，今天又一度再貶值0.4%至29.765。

亞太貨幣中對美元貶值最重的是澳幣。澳幣兌美元一度重貶1％，至1月31日以來最低價位至0.70美元。4月觸及年內高點以來，澳幣兌美元已下跌逾8％，因交易員押注中國經濟放緩，且聯準會升息速度超過了澳洲。

全球央行大舉緊縮政策令市場震盪，外資今年從印度股市撤出177億美元，創紀錄新高。盧比還受到其他一些不利因素的打擊，包括經常帳樁逆差擴大，反映全球原油價格飆升。印度央行上周的升息也未能阻止盧比繼續走貶。

法國巴黎銀行策略師Siddharth Mathur和Chidu Narayanan在報告中寫道，由於國內金融狀況迅速收緊，股市情緒惡化，印度盧比面臨很高的下行風險。

中國大陸因新冠肺炎疫情實施封鎖、通膨升溫、全球經濟成長前景惡化之下，推升美元避險的需求。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）今天上漲0.3%至104.017。

中國國務院總理李克強警告，當前就業形勢「複雜嚴峻」。與此同時，北京和上海收緊防疫限制，以遏制中國最重要城市的疫情。更加嚴格限制措施的推出，進一步加劇了決策者在尋求提振成長同時面臨的挑戰。