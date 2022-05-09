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Pioneer展露雄心 欲以數據供應商之姿重新上市

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
車用電子設備製造商先鋒公司（Pioneer）從東京證交所除牌三年後，現正考慮以大型車用數據供應商之姿重新上市。路透
車用電子設備製造商先鋒公司（Pioneer）從東京證交所除牌三年後，現正考慮以大型車用數據供應商之姿重新上市。路透

車用電子設備製造商先鋒公司（Pioneer）從東京證交所除牌三年後，現正考慮以大型車用數據供應商之姿重新上市。

Pioneer社長矢原史朗在2月初的產品發表會說：「我們已完成整頓階段，只要服務的營收超越硬體，重新上市將成為我們考慮的選項。」

Pioneer曾是家喻戶曉的車用電子設備大廠，後來縮減營業規模並出售給一家私募股權公司。如今Pioneer將重心押注在服務領域，需要的投資比製造產品更少。

Pioneer在2月產品發表會發表一套不用看螢幕的聲控汽車導航系統，該系統約12公分寬，安裝於擋風玻璃內側。這個新系統將大聲播報導航資訊，減輕外界對駕駛分心的疑慮。該導航系統還能當作行車紀錄器和Wi-Fi熱點。

這個設備將採年訂閱制，第一年訂價為65,780日圓（505美元），之後每年價格為15,480日圓。類似的汽車導航系統年費通常介於20萬至30萬日圓，不如Pioneer的方案這麼經濟實惠。

矢原史朗說：「乍看之下這像是無螢幕的行車紀錄器」，他預估隨著合作的企業增加，業界樣貌也會發生變化。他說，Pioneer的優勢是透過車用設備提供不同的服務。

Pioneer正與數據供應商在內約十家企業合作。汽車駕駛可利用Pioneer的汽車導航系統找到停車位或尚有空位的餐廳。Pioneer計劃未來與更多企業合作，以便新系統提供觀光旅遊這類資訊。

聲控 東京

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