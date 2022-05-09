美股三大期指開盤續挫跌 比特幣腰斬跌破3.5萬美元

美股上周暴漲暴跌、周線收黑後，美股三大指數期貨8日晚間開盤後繼續下跌，此時交易人士正在尋求市場止跌回穩的跡象。另一方面，比特幣在周末持續下跌並跌破35,000美元，目前價位已較歷史高點「腰斬」。

在台灣時間9日清晨7時45分，道瓊指數期貨下跌273點，跌幅0.84%；標普500和那斯達克100指數期貨跌幅在0.9%左右。

那斯達克綜合指數上周重挫1.54%，標普500和道瓊指數分別跌0.21%和0.24%。這是道瓊指數連續第六周下跌，其他兩大指數則連跌五周。那指上周五已觸及52周低點，今年來累計下跌超過22%。

比特幣9日重挫4%至34,007.70美元，近五個交易日大跌近10%，隨美國股市整體拋售潮走弱。

比特幣今年來一直在特定區間波動，無力回升至去年底的高點，若從去年11月寫下的高點67,802.30美元算來，比特幣迄今已下跌50%。