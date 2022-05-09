美國對俄祭出新一波制裁 Gazprombank首列制裁對象

美國傳對俄羅斯祭出新一波懲罰措施，包括禁止本國會計和顧問公司與俄羅斯合作，也首次將俄國天然氣工業銀行（Gazprombank）列入制裁對象。

彭博資訊引述不願具名的美國官員報導，最新制裁措施還包括對俄國工業品實施新一輪出口管制、限制俄國三大國營電視台，以及實施更多簽證限制。

美國與盟友在俄國5月9日舉行勝利日大閱兵前擴大制裁。克里姆林宮則把這次慶典當作是爭取民眾支持入侵行動的風向球，俄國總統普亭可能在談話中提到在烏克蘭的「特別軍事行動」。

美國總統拜登和七大工業國集團（G7）領袖8日召開視訊會議，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，在盟軍1945年戰勝納粹德國的紀念日展現團結。G7擬承諾分階段降低對俄國能源的依賴，包括逐步淘汰或禁止進運俄國石油。

不願具名的美國官員也說，美國實體禁止向任何俄羅斯實體提供會計、公司組建和管理顧問服務，法律服務則不受影響。

英國已禁止向俄羅斯提供管理顧問、會計師和公關公司等服務；美國則制裁俄羅斯聯邦儲蓄銀行的八位高管和俄羅斯天然氣工業銀行的27位相關人士。

拜登政府之前一直避免制裁天然氣工業銀行。這位美國官員表示，現在制裁這家銀行的高管，顯示該銀行不是資金避風港。

美國還將對俄羅斯和白俄羅斯官員實施2,600項簽證限制。這位官員也說，歐盟和美國正研究是否制裁普丁據傳的女友，但尚未公布相關決定。