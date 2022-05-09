快訊

整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

重返威權政治？菲律賓總統大選決戰星期一

美國對俄祭出新一波制裁 Gazprombank首列制裁對象

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國據說對俄羅斯祭出新一波懲罰措施，包括禁止本國會計和顧問公司與俄羅斯合作，和首次將俄國天然氣工業銀行列入制裁對象。路透
美國據說對俄羅斯祭出新一波懲罰措施，包括禁止本國會計和顧問公司與俄羅斯合作，和首次將俄國天然氣工業銀行列入制裁對象。路透

美國傳對俄羅斯祭出新一波懲罰措施，包括禁止本國會計和顧問公司與俄羅斯合作，也首次將俄國天然氣工業銀行（Gazprombank）列入制裁對象。

彭博資訊引述不願具名的美國官員報導，最新制裁措施還包括對俄國工業品實施新一輪出口管制、限制俄國三大國營電視台，以及實施更多簽證限制。

美國與盟友在俄國5月9日舉行勝利日大閱兵前擴大制裁。克里姆林宮則把這次慶典當作是爭取民眾支持入侵行動的風向球，俄國總統普亭可能在談話中提到在烏克蘭的「特別軍事行動」。

美國總統拜登和七大工業國集團（G7）領袖8日召開視訊會議，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，在盟軍1945年戰勝納粹德國的紀念日展現團結。G7擬承諾分階段降低對俄國能源的依賴，包括逐步淘汰或禁止進運俄國石油。

不願具名的美國官員也說，美國實體禁止向任何俄羅斯實體提供會計、公司組建和管理顧問服務，法律服務則不受影響。

英國已禁止向俄羅斯提供管理顧問、會計師和公關公司等服務；美國則制裁俄羅斯聯邦儲蓄銀行的八位高管和俄羅斯天然氣工業銀行的27位相關人士。

拜登政府之前一直避免制裁天然氣工業銀行。這位美國官員表示，現在制裁這家銀行的高管，顯示該銀行不是資金避風港。

美國還將對俄羅斯和白俄羅斯官員實施2,600項簽證限制。這位官員也說，歐盟和美國正研究是否制裁普丁據傳的女友，但尚未公布相關決定。

美國 白俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

拜登夫人突訪烏克蘭 表達美國支持

最高院恐推翻墮胎權 民主黨參院優勢不足 拜登也難擋

不保克里米亞？ 澤倫斯基提和談底線：俄軍撤回入侵前陣地

影／台僑在美國會前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

相關新聞

美銀喊空：美股還沒觸底

分析師警告，儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。

三星稱霸半導體 難

產業分析師說，南韓三星電子三年前雄心勃勃地宣布，要在2030年前成為系統半導體業的全球霸主，現在卻遭受處理晶片和晶圓代工...

美股三大期指開盤續挫跌 比特幣腰斬跌破3.5萬美元

美股上周暴漲暴跌、周線收黑後，美股三大指數期貨8日晚間開盤後繼續下跌，此時交易人士正在尋求市場止跌回穩的跡象。另一方面，...

美國對俄祭出新一波制裁 Gazprombank首列制裁對象

美國傳對俄羅斯祭出新一波懲罰措施，包括禁止本國會計和顧問公司與俄羅斯合作，也首次將俄國天然氣工業銀行（Gazpromba...

通膨已開始衝擊需求？恆天然調降牛奶價格預測

全球最大乳製品出口商恆天然（Fonterra）已調牛奶價格預測，原因是全球需求轉弱。

今天開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（6日）以收黑結束驚濤駭浪的一周，且那斯達克綜合指數周線連五跌，寫下近20年來最久頹勢。科技股是否已跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。