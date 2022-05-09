快訊

台美互動操演再升級 高空滲透特攻在台協訓首曝光

歐洲、大陸成長前景蒙陰霾 歐洲企業擴大對美投資

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
福斯計劃把田納西州的工廠擴大一倍。美聯社
福斯計劃把田納西州的工廠擴大一倍。美聯社

歐洲企業正加碼對美國的投資，希望在俄烏戰爭和中國大陸嚴格實施防疫封控等陰霾下，尋求成長動能和穩定性。

美國經濟已從新冠疫的情陰影中強勁復甦，但歐洲的復甦前景則因俄烏戰爭而蒙塵。在此同時，北京嚴格的防疫清零政策、對科技業的打壓，以及大型房地產業者的債務問題，令外界質疑大陸支持成長的成諾。過去數十年來，歐洲企業對大陸市場的投資已帶來龐大的成長和獲利。

雖然目前只有少數歐洲企業高管正考慮撤離大陸的多數業務，但隨著大陸成長減緩，歐企也正在重新評估投資策略。相較下，對許多歐洲企業來說，由於美國環境相對穩定、成長也較快，已成為更具吸引力的投資去處。

福斯執行長戴斯日前表示：「美國是我們強勁策略成長的機會所在。」他說，福斯將把美國田納西州查塔努加的工廠擴大一倍，也正在擬定興建第二座工廠的計畫，以服務美國車市。

丹麥珠寶品牌潘朵拉（ Pandora）執行長拉契克也說，過去幾個月來，已買下32家美國店面，主要位於西岸，同時暫緩在大陸市場的拓點計畫；潘朵拉在大陸經營超過200家門市。

美國 俄烏戰爭 福斯

延伸閱讀

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

伯恩斯：俄烏戰影響北京對台算計

北方糧倉建肉庫 吉林養殖大增

陸外匯儲備 4月降2.14%

相關新聞

美銀喊空：美股還沒觸底

分析師警告，儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘，但還沒到底部，當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點，趨勢仍是一路向下。

三星稱霸半導體 難

產業分析師說，南韓三星電子三年前雄心勃勃地宣布，要在2030年前成為系統半導體業的全球霸主，現在卻遭受處理晶片和晶圓代工...

專家：全球資金無處可躲

值此全球經濟展望大走下坡之際，美元指數上周一度衝到20年來高點，對主要貨幣也全面挺升，造成金融情勢吃緊、多國輸入性通膨升...

菲律賓大選 股民成贏家

菲律賓9日舉行總統大選，將由聲勢最強的兩位候選人－副總統羅貝多（Leni Robredo）、及現任總統杜特蒂支持的小馬可...

防禦資產ETF…避風港

在全球金融市場動盪下，揣揣不安的投資人正大舉把資金投入防禦資產類型的指數型基金（ETF），尋求避風港。

ESG不合格 曝露致命傷

南韓三星電子正大舉投資研製先進製程，希望能夠迎頭趕上台積電，但英國金融時報的分析警告，三星仍相當仰賴煤炭等化石能源，推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。