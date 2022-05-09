歐洲、大陸成長前景蒙陰霾 歐洲企業擴大對美投資

歐洲企業正加碼對美國的投資，希望在俄烏戰爭和中國大陸嚴格實施防疫封控等陰霾下，尋求成長動能和穩定性。

美國經濟已從新冠疫的情陰影中強勁復甦，但歐洲的復甦前景則因俄烏戰爭而蒙塵。在此同時，北京嚴格的防疫清零政策、對科技業的打壓，以及大型房地產業者的債務問題，令外界質疑大陸支持成長的成諾。過去數十年來，歐洲企業對大陸市場的投資已帶來龐大的成長和獲利。

雖然目前只有少數歐洲企業高管正考慮撤離大陸的多數業務，但隨著大陸成長減緩，歐企也正在重新評估投資策略。相較下，對許多歐洲企業來說，由於美國環境相對穩定、成長也較快，已成為更具吸引力的投資去處。

福斯執行長戴斯日前表示：「美國是我們強勁策略成長的機會所在。」他說，福斯將把美國田納西州查塔努加的工廠擴大一倍，也正在擬定興建第二座工廠的計畫，以服務美國車市。

丹麥珠寶品牌潘朵拉（ Pandora）執行長拉契克也說，過去幾個月來，已買下32家美國店面，主要位於西岸，同時暫緩在大陸市場的拓點計畫；潘朵拉在大陸經營超過200家門市。