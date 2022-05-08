墮胎權爭議狂燒 美企多半沈默 蘋果特斯拉提供相關福利

美國大法官釋憲意見書意外洩露，顯示美國最高法院可能將推翻「羅訴韋德案」的歷史性裁決，讓憲法數十年來保障的墮胎權走向終結，引發全美譁然。

BusinessInsider報導，繼德州去年繞過憲法通過最嚴墮胎法後，許多共和黨掌控的州尋求限縮墮胎權的努力，似乎有望取得重大勝利，但墮胎合法化爭議在全美狂燒，讓美企左右為難。少數業者已積極表態支持墮胎權，並公布相應政策來保護員工權益，但大部分美企仍避而不談。

紐約時報報導，在財星（Fortune）美國500大企業中，大多數公司對墮胎權爭議保持沉默。即使是一些向來對政治和社會問題勇於表態的企業巨頭，例如沃爾瑪、迪士尼、Meta及摩根大通等公司，這次面對墮胎法存廢都悶不吭聲。

不過在德州和奧克拉荷馬州等頒布嚴苛墮胎法的州，幾家大型公司已率先做出反應，將協助員工取得被州政府視為犯罪的醫療服務。例如去年12月將總部搬到德州的電動車大廠特斯拉（Tesla），6日宣布為可能無法在德州獲得醫療服務的員工，提供旅費及住宿費。

花旗、蘋果（Apple）、亞馬遜及Yelp等公司，也正特意將墮胎相關福利納入員工福利中，包括為員工支付到別州進行人工流產的旅費。

雲端軟體巨擘Salesforce向員工公告，若員工對居住州的法律感到擔憂，可以幫他們搬家。

叫車巨頭Lyft和Uber也宣布，除了支付旅費，若任何女性司機因為墮胎而被控告，將幫忙支付法律費用，交友應用程式（App）Bumble也設立基金，幫助尋求墮胎的女員工。

反墮胎團體Eagle Forum執行長Anne Cori表示，對於公司領導人來說，涉足政治議題，尤其是歧見很大的政治議題，通常是一大錯誤，因為可能趕跑半數客戶。

皮尤研究中心（Pew）去年民調顯示，約59％美國人認為墮胎在所有或大多數情況下都該合法，39％人持相反意見。

面向消費者的公司更得謹言慎行。公關公司愛德曼（Edelman）2018年的研究表明，二分之三的消費者表示，會根據一個品牌的社會位置，決定是否購買其產品。

儘管疏遠客戶是一大隱憂，但雇主還必須考慮人力問題。

根據2018年的一篇論文，女性勞動力約占美國就業人口的一半，而女性勞工在尋求墮胎被拒的六個月後，獲得全職工作的可能性較低。

自從1973年的「羅訴韋德案」裁決以來，女性占美國就業人口的比重大幅增加，在1962年至2000年之間，從37％躍升至61％。

除了女性勞動參與率受到影響，在美國墮胎條件最嚴苛的地區，企業招人可能更難。

科技服務公司EncorePro在新冠疫情爆發前，將總部從舊金山遷到奧斯汀，執行長Vivek Bhaskaran說，德州的法律對人才招聘造成阻礙。

他說：「我進行過一大堆的面試，幾乎所有面談最終都或多或少談到墮胎法。」

婦女醫療保健公司Tia執行長Carolyn Witte直言：「墮胎是個醫療保健議題，醫療保健是雇主要管的議題，因此墮胎也是雇主的議題。」

根據Guttmacher研究所的分析，如果「羅訴韋德案」被推翻，將有26個州「確定或可能」禁止墮胎。