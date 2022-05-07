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伊爾艾朗：聯準會失信於民 不應排除升息3碼的可能性

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
伊爾艾朗說，在通膨走勢還不確定的情況下，Fed不應排除升息3碼的可能性。路透
伊爾艾朗說，在通膨走勢還不確定的情況下，Fed不應排除升息3碼的可能性。路透

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，聯準會（Fed）在通膨看法上失信於金融市場和美國民眾，且在通膨走勢還不確定的情況下，Fed不應排除升息3碼的可能性。

伊爾艾朗6日接受彭博電視採訪時接連批判Fed，包含Fed主席鮑爾4日提到不會「積極」考慮升息3碼的說法。他說：「你不能在電視上談到所有不確定性後，接著就排除了升息3碼等特定政策回應方式。在通膨走勢掌握度還不夠的情況下，不能在這時排除特定政策的選項。」

伊爾艾朗還說，「當前的市場大亂，與流動性有關。」「我敢這麼說，市場已反映了多數升息風險，但尚未反映流動性風險、信用風險、市場運作的風險，我們仍處於市場還在反映這些風險的階段。那些市場資金活水滾滾來、可預測性高的日子一去不復返。」

由於先前Fed堅稱通膨只是暫時性現象，直到很晚才改口，伊爾艾朗對此表示：「這對美國民眾來說，會產生信譽問題，這也是為何鮑爾選擇在記者會一開始先對美國民眾喊話。」「對市場來說，問題也愈來愈大」

伊爾艾朗另指出：「Fed重拾信譽是很重要的事。但除非Fed和歐洲央行上周一樣，告訴我們為何通膨預期會錯這麼久、以及如何改善推估通膨的方法學，否則難以挽回信譽。」

Fed 通膨 美國

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