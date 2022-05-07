話不宜說太滿！桑默斯訝異鮑爾排除一次升息3碼

美國前財政部長、現任哈佛大學教授桑默斯周五（6日）在彭博電視訪談中表示，聯準會（Fed）主席鮑爾那麼肯定地說一次升息3碼不是檯面上的選項，令他感到訝異。

鮑爾周三（4日）在聯準會利率決策（聯邦公開市場操作委員會）會議後釋出訊息，指決策官員在6月和7月的會議中，準備升息0.5個百分點，而且明確講到一次升息3碼（0.75個百分點），「不是委員會積極考慮的事」。

桑默斯說：「過去一年半，我們得到的教訓是，我們沒有預知的能力。因此，身為政府官員卻做出強烈預言，肯定損害自己的可信度。」鮑爾也討論到如果核心通膨下降，可能把緊縮政策放緩到只升息1碼，桑默斯認為這樣的說法同樣不妥。

桑默斯看通膨問題時，一直重視美國現在極為吃緊的勞動市場。4月的工資上漲力道比他預期的略為放緩，他說這對通膨是正面發展，然而還沒達到可下定論的水準。

周五公布的官方數據顯示，美國4月平均時薪較3月增加0.3%，比3月的增幅0.5%稍減。

桑默斯表示，聯準會現在朝正確的方向走，但是行動夠不夠力，能不能把通膨抑制下來，還很難說。就業市場還是非常非常吃緊的情勢之下，「我們還在驚濤駭浪裡。」