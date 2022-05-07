那斯達克創20年最長頹勢 恐怕要通膨明確觸頂才能止跌

美國股市周五收黑結束驚濤駭浪的一周，那斯達克綜合指數連跌五周，創下近20年來最久頹勢。科技股是否已跌到接近合理價位，恐怕仍得看下周公布4月消費者物價指數（CPI）是否呈現通膨已觸頂，以及美國公債殖利率漲勢會不會因此趨緩。

標普500指數周五跌0.6%，那斯達克綜合指數跌1.4%，而道瓊工業指數前一個交易日暴跌逾1,000點後，周五又跌98.6點。美股債雙雙下挫，美國10期公債殖利率漲到3.124%，是2018年來最高水準。公債殖利率上漲表示價格下跌。

台積電ADR周五隨費城半導體指數下，各跌0.6%和0.8%。

美股三大指數周線全面收黑，那斯達克跌1.5%，連五周下跌超過1%，創下2002年8月來最長頹勢。標普500指數跌0.2%，也連跌五周，是2011年6月來最久跌勢。台積電ADR一周下跌2.2%。

美股近來劇烈震盪，反映投資人仍在設法估算聯準會（Fed）這波升息對美國經濟的影響。不少投資人陷入魚與熊掌的矛盾中：既希望升息能升到足以馴化失控的通膨，又希望升息不要太傷經濟成長。

這些苦惱加上美國公債殖利率急速升高，原本領漲的科技股和成長股首當其衝。那斯達克今年已下跌22%，甚於標普500指數和道瓊工業指數的13%和9.5%。

其中，高本益比股票下挫最深。標普500指數科技股按預估獲利計算的本益比今年由28.5倍減為21.4倍。標普500指數整體本益比由21.7倍減為17.9倍，是兩年來谷底，但仍高於長期均值15.5倍。

Cozad 資產管理公司基金經理人伊凡斯（J. Bryant Evans）說：「股市正漸漸接近合理價位…但若是納入公債殖利率、通膨、以及對GDP和廣大經濟的影響，就不算接近。」

Truist Advisory Services共同投資總監勒納（Keith Lerner）說：「股市若要能穩定上漲，投資人需要對Fed既能壓制通膨又不傷害經濟的本事更有信心。」

美國周五公布的4月就業報告顯示，增加的就業人口比市場預期還多，失業率保持在3.6%。分析師認為，這表示Fed繼周三升息0.5個百分點後，還有大幅升息的空間。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「我認為市場兩大顧慮，一是通膨，一是Fed設法控制通膨會鷹到什麼地步。」他表示，投資人也擔心，中國大陸實施防疫封控對當地乃至於全球經濟的影響。

下周的重頭戲是周三公布的美國4月CPI，經濟專家認為會稍緩於3月的8.5%。穆迪分析的首席經濟師詹廸（Mark Zandi）說：「我認為仍呈高漲但沒有上個月那麼熱。」他認為CPI會降到8.2%。

Evercore ISI證券策略主管伊曼紐（Julian Emanuel）說：「如果通膨已過巔峰，10年期公債殖利率雖然未必跟著觸頂，但可能停止呈拋物線上漲…如此才可能讓大家減緩賣壓。」