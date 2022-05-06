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大多頭轉空 羅奇：北京不可能實現5.5％經濟成長目標

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
長期看好中國大陸經濟的羅奇認為，大陸今年經濟成長率不可能攀抵5.5％。路透
長期看好中國大陸經濟的羅奇認為，大陸今年經濟成長率不可能攀抵5.5％。路透

美國知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）長期看好大陸經濟發展，4日受訪時卻改變口徑，認為當前大陸經濟正面臨「巨大的風險」，不太可能達成北京當局設定的今年經濟成長5.5%目標。

羅奇曾任摩根士丹利亞洲區主席，目前是耶魯大學資深研究員；他5日在CNBC的Squawk Asia節目中說：「我一直看好大陸經濟，但現階段不這麼認為。」

北京把今年經濟成長目標設定在5.5%，但羅奇表示，大陸當前面臨著巨大的壓力，今年經濟成長率「沒辦法達到5.5％，能達到4%就很幸運了」。

最近幾周以來，大陸致力應對自2020年初來最嚴峻的一波新冠肺炎疫情。最新發布的數據顯示，大陸4月製造業和服務業活動都顯著放緩。

羅奇示警，大陸成長放緩，影響將擴及全球，如今北京已無法像金融危機過後那樣，成為全球經濟的救星。他指說：「2009年到2012年，大陸經濟持續成長，成長率達8％，這也提供緩衝，讓全球經濟免於衰退，但現在不然。對全球經濟的前景來說，這也是個問題。」

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