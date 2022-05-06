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美國4月就業依然熱絡、工資再升 Fed緊縮路線不變

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國勞工部4日公布4月就業報告，各項數據顯示勞動市場基本上仍持續熱絡，非農業就業人數穩健增加，不過工資升勢稍趨溫和，且勞動參與率回降。由於就業基調仍強，並不足以抑制工資及通膨上升壓力，預料聯準會（Fed）6月及7月至少將各升息2碼。

4月就業人數增加42.8萬人，與3月修正後的增加人數相同，但比預估的增加38萬人更強，顯示已經達到「充分就業」水準；另外2月及3月就業人數共遭下修3.9萬人。

民間部門就業增加40.6萬人，略低於3月的42.4萬人（修正後數字），但高於預估的增加39萬人。其中，製造業增加5.5萬人，高於3月時的4.3萬人，也優於預估的3.5萬人。

工資升勢稍趨溫和，平均時薪比3月上升0.3％，低於3月時0.5%升幅（修正後數據），也低於經濟學者預期的0.4%升幅；比去年同期上升5.5%，比3月時的5.6%略低，但符合預估。平均每人每周工時為34.6小時，與3月持平，比市場預估的34.7小時略低。

失業率維持在3.6%，與3月持平，但低於預估的3.5%略高；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.2%，低於3月時的62.4%，更低於預估的62.5%，顯示勞工重返職場意願下降。

就業數據穩健，顯示勞動市場需仍然強勁；企業求才人數及員工辭職數又再創新高，企業忙於增雇員工以因應消費需求強韌，也帶動工資水準持續上升；不過工資升幅仍跟不上通膨上升速度，實質工資持續下降，削弱家庭的購買力。

經濟學者指出，就業人數持續熱絡，預示未來數月通膨壓力仍重，Fed持續升息的路線不會趨緩。

通膨 Fed

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