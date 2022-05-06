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Under Armour財報不如預期 股價重挫

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
Under Armour財報明顯遭供應鏈不穩與中國大陸封城衝擊，股價盤前暴跌11%。路透
Under Armour財報明顯遭供應鏈不穩與中國大陸封城衝擊，股價盤前暴跌11%。路透

美國知名運動品牌Under Armour上季財報不如分析師預期，明確顯示這個也仰賴亞洲供應鏈的運動用品商，正遭到供應鏈不穩以及中國大陸疫情封城的衝擊，全年獲利展望也呈現更多不確定性，拖累該公司股價6日盤前崩跌11%。

Under Armour表示，第1季全球營收為13億美元，不如路透訪調分析師預估的13.2億美元。而預期截至2023年3月的新一年會計年度，全年獲利預估將只有每股63到68美分，遠不如分析師預估的83美分。

Under Armour明確指出，全球供應鏈吃緊使該公司無法提供充足的商品，這個問題預期至少將持續今年春夏兩季。

中國大陸因新冠疫情祭出的嚴厲清零封城，也讓Under Armour在大陸的零售店人流銳減，亞太地區營收第1季萎縮14%，主要市場美國則成長4%。

Under Armour股價今年來已經暴跌33%，今日盤前又再跌11%，交在每股12美元左右，幾乎只剩今年初高點22美元價位的一半。

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