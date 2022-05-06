鵨派式微 歐洲央行7月升息以抗通膨聲音愈來愈大

在升息寧快勿慢的呼聲下，歐洲央行（ECB）偏鵨的官員也準備好結束近八年的負利率政策，為對抗通膨，可能7月即開始升息。

歐元區4月通膨已創下7.5%的最高紀錄，迫使ECB繼聯準會（Fed）和英國央行之後踏上升息之途。不過，ECB在升息周期的貨幣決策上，已遠遠落後英、美的腳步。

ECB於2014年6月將存款利率下調至零以下，目前乃為負0.5%。

金融時報（FT）指出，這些年來，鷹派在利率決策上始終寡不敵眾，但因通膨高漲，最近幾個月形勢出現變化。ECB副總裁戴金多斯（ Luis de Guindos） 和委員 Isabel Schnabel已表示 ，7月可展開一系列升息。多數經濟專家也預料，7月開會將宣布把存款利率調升0.25個百分點至負0.25%。

ECB首席經濟學家 Philip Lane是決策成員中較鴿派的一員。他周四說：「很顯然我們在某個時點不僅一次調整利率，而且漸漸還會一連串的調整。」在一場智庫場合問到ECB會不會在7月首次升息時，他說：「不應視此為最重要的問題。」他在2月還認為，大部分的通膨會在一年到一年半之內消退。

ECB最鴿派的一員 Fabio Panetta 仍排斥7月21日開會升息的論調，但他周四也表示 ，ECB「可以逐漸減低貨幣寬鬆的水準。在目前環境下，可能不再有必要實施負利率和淨買進資產」。

芬蘭央行總裁 Olli Rehn周四表示，「我認為7月調高存款利率0.25個百分點、入秋時達到零利率是合理的。明年看來深具考驗，且在最壞的情況下，歐元區可能陷入衰退的危險，因此沒有必要再拖延貨幣政策正常化的腳步。」