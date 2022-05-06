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迎向無密碼時代 蘋果Google微軟將推更安全登入

中央社 / 舊金山5日綜合外電報導

蘋果（Apple）、谷歌（Google）及微軟公司（Microsoft）今天表示，期望將揚棄密碼，改採更安全的方式登入帳號或裝置。

法新社報導，這些美國科技巨擘聯合宣布支援一項通用標準，將讓民眾透過解鎖手機登入，例如指紋或臉部辨識。

微軟副總裁塞門斯（Alex Simons）說：「徹底轉向無密碼世界，將始於消費者將其變成生活中自然的一部分。藉由跨平台的群體合作，我們終能實現這個願景，在消除密碼方面取得重大進展。」

依賴密碼向來受人詬病，被視為網路一大安全漏洞，尤其當民眾將密碼設得太簡單，或為了更容易管理多個帳號而一再使用相同密碼。

這些公司在新聞稿中表示，採用FIDO聯盟（FIDO Alliance）和全球資訊網協會（Word Wide Web Consortium）設立的標準，將能讓網站和裝置製造商在旗下產品中構建安全的無密碼選項。

使用安全金鑰而不是密碼的方式，有助防止網路釣魚誘騙民眾洩露登入憑證，以及防止駭客竊取這類個資。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）說：「今天是安全性旅程中的一個重要里程碑，鼓勵內建安全性最佳做法，幫助我們超越密碼。」

Google安全認證產品管理總監兼FIDO聯盟主席錫利瓦斯（Sampath Srinivas）表示，支援免密碼登入的功能將在未來一年融入Android和Chrome軟體。

蘋果和微軟宣布計劃對旗下軟體採取類似行動。

錫利瓦斯在部落格文章中說：「這將簡化跨裝置、網站和應用程式的登入程序，無論平台為何，無需單一密碼。」

「登入網站或手機上應用程式時，僅將解鎖手機。」

錫利瓦斯解釋說，手機將儲存一個FIDO憑證，這個「萬能鑰匙」將用於解鎖線上帳號；「要在電腦上登入網站，將只須把手機放在附近，系統就會提醒先解鎖手機以登入」。

美國 願景 駭客

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