策略引進投資 健身器材商Peloton傳求售最多20%股權

華爾街日報周四（5日）報導，健身設備公司派樂騰（Peloton ）正考慮出售可觀的少數股權，以支持公司營運。這家曾經炙手可熱的健身腳踏車製造商的股價持續下挫。

知情人士告訴華爾街日報，派樂騰希望出售少數股權的對象包括業內人士和私募股權公司等潛在投資人，總計希望出售的股權比率大約在15%到20%。目前協商還處於早期階段，不確定這家總部在紐約的公司，最終會找到買主完成交易。

如果能取得新資本，可望支持派樂騰進行重大改革計畫。而買家若是亞馬遜之類的高科技公司，或是既有的私募股權公司，也將被視為「信任投票」，表達對派樂騰未來有信心。華爾街日報先前曾經報導，亞馬遜是考慮收購派樂騰的買主之一。

派樂騰在新冠疫情高峰期人們需要在家運動時，成為市場寵兒，股價漲翻天。解封後，消費者回歸健身房，派樂騰從雲端墜落，公司市值去年初高點時達500億美元左右，本周只剩約56億美元。周四在整體市場大跌之際，單日又跌掉近9%。

今年2月初，派樂騰換掉共同創辦人兼執行長John Foley，改聘曾任Spotify與Netflix財務長的Barry McCarthy出任執行長，同時宣布裁減2,800個職位。公司也決定取消在俄亥俄州的4億美元設廠計畫，調降全年財測，改組董事會。當時公司市值80億美元，無奈之後股價還是直直落。