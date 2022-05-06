Fed會議後市場樂觀情緒消退 比特幣摜破36,000美元
在美國聯準會（Fed）4日宣布升息2碼和表定6月開始縮表後，隔天金融市場樂觀情緒迅速消退，全球最大加密幣比特幣摜破36,000美元，寫下1月來最大盤中跌幅。
比特幣周四（5日）盤中重摔10.5％至35,611美元，寫下1月21日以來最大盤中跌幅，收盤跌幅收斂至8.4%，收報36,456.02美元。
比特幣已跌到去年7月以來谷底，當時最低跌到29,000美元。比特幣已自11月創下的歷史新高回落47%。
其他加密幣也追隨比特幣下跌，乙太幣盤中重挫8.7％，Avalanche和Solana分別跌14.7％和11.4%。
在亞洲交易的比特幣今（6）日早盤跌幅收斂至0.2%，報36,379.72美元，站穩36,000美元。
紐約券商Genesis Global Trading衍生性商品部主管Josh Lim表示，市場仍須消化Fed緊縮貨幣政策對所有風險資產的影響，由於加密幣與美股的相關性升高，因此加密幣行情同受衝擊。
Fed 4日決議提高聯邦資金利率區間2碼，升至0.75%~1%，為2000年5月至今最大升息幅度，並公布6月1日開始縮減資產負債表，同時大致排除在6、7月一次升息3碼的可能性。
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