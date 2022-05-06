快訊

政治明星加持vs.「新人加權」制度 國民黨新北議員提名之戰

美股慘崩 台股早盤狂跌逾300點 台積電開盤下跌14元

國中會考／自然捨計算重觀念 理化重點一次看輕鬆拿分

Fed會議後市場樂觀情緒消退 比特幣摜破36,000美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
在Fed 4日宣布升息2碼和表定6月開始縮表後，隔天金融市場樂觀情緒迅速消退，全球最大加密幣比特幣摜破36,000美元，寫下1月來最大盤中跌幅。路透
在Fed 4日宣布升息2碼和表定6月開始縮表後，隔天金融市場樂觀情緒迅速消退，全球最大加密幣比特幣摜破36,000美元，寫下1月來最大盤中跌幅。路透

在美國聯準會Fed）4日宣布升息2碼和表定6月開始縮表後，隔天金融市場樂觀情緒迅速消退，全球最大加密幣比特幣摜破36,000美元，寫下1月來最大盤中跌幅。

比特幣周四（5日）盤中重摔10.5％至35,611美元，寫下1月21日以來最大盤中跌幅，收盤跌幅收斂至8.4%，收報36,456.02美元。

比特幣已跌到去年7月以來谷底，當時最低跌到29,000美元。比特幣已自11月創下的歷史新高回落47%。

其他加密幣也追隨比特幣下跌，乙太幣盤中重挫8.7％，Avalanche和Solana分別跌14.7％和11.4%。

在亞洲交易的比特幣今（6）日早盤跌幅收斂至0.2%，報36,379.72美元，站穩36,000美元。

紐約券商Genesis Global Trading衍生性商品部主管Josh Lim表示，市場仍須消化Fed緊縮貨幣政策對所有風險資產的影響，由於加密幣與美股的相關性升高，因此加密幣行情同受衝擊。

Fed 4日決議提高聯邦資金利率區間2碼，升至0.75%~1%，為2000年5月至今最大升息幅度，並公布6月1日開始縮減資產負債表，同時大致排除在6、7月一次升息3碼的可能性。

比特幣 Fed 聯準會

延伸閱讀

波克夏上季淨利腰斬！巴菲特重押這4檔：小心虛擬幣「這個」才是能付帳單的東西

繼薩爾瓦多 中非共和國成第2個以比特幣作為法定貨幣的國家

一次匯200萬沒人管！比ATM更「厲害」的BTM 為何被視為詐騙溫床？

【專家之眼】俄烏戰局方興未艾，英美同舟幣圈納管

相關新聞

美股又遭血洗哀鴻遍野 道指狂瀉逾千點 那指暴跌近5%

美國股市周四重挫，完全吐回前一交易日的漲幅，創下新冠肺炎疫情之初以來最大逆轉。投資人擔心聯準會（Fed）前一天升息不足以...

美股呈現精神錯亂 太多年輕投資人欠Fed升息歷練？

過去兩個交易日，美股道瓊指數先是大漲900點，才12小時之後，卻馬上崩跌1,000點。市場表現得如此精神錯亂，驗證了最近...

中國刺激車市 跟美國拚GDP

不過，正受清零政策打擊經濟的中國似乎不打算放棄今年GDP目標為5.5％，國家主席習近平近日已向經濟和金融高層官員下達指示

Fed會議後市場樂觀情緒消退 比特幣摜破36,000美元

在美國聯準會（Fed）4日宣布升息2碼和表定6月開始縮表後，隔天金融市場樂觀情緒迅速消退，全球最大加密幣比特幣摜破36,...

德國願提供140億歐元政府補貼 招攬晶片製造商

德國經濟部長哈柏克周四表示，德國政府希望透過140億歐元（147.1億美元）的支持措施來吸引晶片製造商，他並強調，從智慧...

供應疑慮重振油價 鋁價受強大美元及需求打壓 金價挫

原油價格震盪走高，收在近三周高位，隨著歐盟提議制裁俄羅斯石油，市場最終轉回供應疑慮。倫敦市場鎳和鋁價均轉跌，因美元上漲及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。