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德國願提供140億歐元政府補貼 招攬晶片製造商

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
德國經濟部長哈柏克表示政府願提供140億歐元（147.1億美元）的支持措施來吸引晶片製造商。路透
德國經濟部長哈柏克表示政府願提供140億歐元（147.1億美元）的支持措施來吸引晶片製造商。路透

德國經濟部長哈柏克周四表示，德國政府希望透過140億歐元（147.1億美元）的支持措施來吸引晶片製造商，他並強調，從智慧手機到汽車各產業都缺乏半導體，這是一個很大的問題。

全球晶片短缺和供應鏈瓶頸，已對汽車製造商、醫療保健供應商、電信營運商及其他行業造成嚴重破壞。

哈柏克在漢諾威的一場家族企業聚會上說：「這是一大筆錢。」

歐盟執委會2月制定計畫，鼓勵歐盟的晶片製造，建議制定新的立法，放寬對國家援助晶片廠的規定。

美國晶片製造商英特爾3月曾宣布，要在德國馬格德堡(Magdeburg)興晶圓廠區，投資170億歐元。政府消息來源透露，德國官方將提供數十億歐元的資金推動這項開發案。

哈柏克說，儘管德國企業仍將依賴其他地方的生產商提供電池等零部件，但將來會有更多類似馬格德堡的項目落腳德國。

他說：「我們必須制定我們自己的策略，以確保主要材料的供應。」

德國 歐盟 半導體

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