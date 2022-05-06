供應疑慮重振油價 鋁價受強大美元及需求打壓 金價挫

原油價格震盪走高，收在近三周高位，隨著歐盟提議制裁俄羅斯石油，市場最終轉回供應疑慮。倫敦市場鎳和鋁價均轉跌，因美元上漲及中國需求顧慮揮之不去。金價下跌，因通膨疑慮推升美元和美債殖利率。以下是整理自彭博的商品行情：

油價收於近三周高點

西德州中級原油（WTI）期貨周四收於每桶108美元上方， 上漲45美分，結算價報每桶108.26美元； 7月交割布蘭特原油期貨漲76美分，至每桶110.90美元，盤中一度下跌1.3%，因美元上漲和股市大跌引發對經濟再度衰退的疑慮。

美元周四走高，此前聯準會周三進行2000年以來最大幅度升息。但市場注意力重新轉向短期基本面吃緊的前景。

「有這麼多的因素發揮作用，油價波動不足為奇，」City Index的高級市場分析師Fiona Cincotta表示。「話雖如此，市場尚未完全反映歐盟禁運俄羅斯石油的影響，最終投票仍未定，因此油價下跌空間有限」。

美國政府周四宣布計畫最早在今年秋季開始購買石油填補戰略儲油，但交付要等未來幾年。不過，這個計畫讓市場感到意外，而且鑒於政府希望降低能源價格，該計畫被認為適得其反。

歐盟本周表示，計畫在未來六個月禁止俄羅斯原油，在年底前禁止其成品油，從而就俄羅斯入侵烏克蘭一事對普亭施壓。歐盟還打算以保險公司為目標，可能會大大削弱莫斯科將石油運往世界各地的能力。

基本金屬大都走跌

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所期鋁結算價跌1.3%，報每噸2,916美元； 鎳價下跌1.7%，鋅、錫和鉛亦跌。銅價縮小漲幅，結算價漲0.2%，至每噸9,489.50美元，盤中一度上漲3.1%，創3月8日以來最大盤中漲幅。

全球頭號消費國中國大陸的需求風險仍存，當地正疲於應對疫情和封控StoneX Group分析師Natalie Scott-Gray周四報告說，「鑒於目前歐洲和中國需求前景均疲軟，短期下行壓力難以扭轉。」「尤其是在美元走強的情況下。」

金價小跌

金價下跌，因通膨擔憂推升美元和美債殖利率。紐約時間下午5點，現貨黃金下跌0.2%，收於每英兩1,877.18美元，之前一度上漲1.5%。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「美元正在取得重大突破，這對金價不利」。