美元勁揚逾抵20年來最高 英鎊因英央行偏鴿摔至2年谷底

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元指數（DXY）周四觸及20年最高，美股重挫提振避險需求，市場認為聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的力道超過其他主要央行。

美元指數一度觸及103.94，為2002年12月以來最高，之後回落至103.752，勁揚1.1%。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo發布報告說：「美元隨後反彈，因到7月，利率似乎仍將提高一倍以上(1.9%)，到年底可能提高兩倍(2.7%)，這是一個堅定的鷹派前景，將Fed和其主要央行區別開來。」

英鎊兌美元重貶2.3%，報1.2351美元。觸及2020年6月以來最低。英國央行發出嚴厲警告說，英國面臨經濟衰退和通膨超過10%雙重打擊的風險。周四英央行升息25個基點至1%，達到2009年以來的最高水準。

「英國央行極為鴿派，」富國銀行宏觀策略師Erik Nelson說：「這基本上是在告訴市場，他們完全過度消化了利率路徑。」

歐元兌美元 觸及1.0518美元，跌幅近1%，略高於上周四創下的五年低位 1.0470美元的價位。德國公布3月工業訂單遭遇去年10月以來的最大單月降幅。

由於因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄實施制裁，歐元區正艱難因應成長疲軟和能源供應中斷 ，歐元一直在下跌。

本周主要的美國經濟數據將是周五的4月就業報告，消費者物價指數數據也將於下周三公布。

周四公布的數據顯示，美國上周初請失業金人數升至兩個多月高位，但仍維持在與勞動力市場趨緊和工資進一步上漲一致的水準，這可能使通膨在一段時間內持續升溫。

美元兌日圓升值0.9%， 報130.20日圓。

英國 通膨

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