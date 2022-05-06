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台積電ADR隨費半重挫4% 較台北交易股票溢價縮至0.3%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台股ADR周四（5日）大多隨美股大跌，台積電ADR重挫4%，較台北交易股票溢價大幅收斂至0.32%；聯電和日月光均跌逾4%。

美國股市周四重挫，完全吐回前一交易日的漲幅，創下新冠肺炎疫情之初以來最大逆轉。投資人擔心聯準會（Fed）前一天升息不足以抑制通膨，科技股創下逾一年半來最大跌幅。

道瓊工業指數暴跌1,063.09點，收在32,997.97點，跌幅3.1%；標普500指數.SPX重挫153.3點，跌幅3.6%，至4,146.87點；那斯達克綜合指數崩跌647.17點，跌幅4.99%，至12,317.69點。

費城半導體指數大跌5%，或158.25點，收3,005.52點。超微、輝達和恩智浦半導體(NXP Semiconductors）都下跌至少4%。

台灣加權股價指數昨漲130.29點收在16,696.12點。台積電收漲1.5%收報542元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.92 -4.78 98.6 -1.71

中華電 CHT 123.79 -0.29 125 -0.96

台積電 TSM 543.74 -4.0 542 0.32

聯電 UMC 47.44 -4.4 49.1 -3.38

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 新冠肺炎

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