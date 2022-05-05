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只是一日行情！美股早盤重挫 10年期美債殖利率升破3%
美國股市4日在聯準會（Fed）決策會後強彈，證明只是一日行情。隨著通膨居高不下和經濟成長減緩顧慮再度浮上檯面，美國10年期公債殖利率升破3%，美股5日早盤大跌，三大指數同步下挫，那斯達克綜合指數盤初猛摔3.7%最慘。
紐約股市5日早盤，道瓊工業指數跌1.85%至33,429.55點。標普500指數跌2.28%至4,202.15點，中斷連三天漲勢。那斯達克綜合指數跌3.65%至12,491.06點，4日的漲點悉數回吐。台積電ADR跌3.1%至92.99美元。
同時，美國10年期公債殖利率躍升11個基點，升抵3.04%。美元走勢也轉強，美元指數（DXY）挺升0.87至103.46。
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