韓媒：三星成立特別工作組 或加快大型併購步伐

集微網消息，三星電子設立了負責新事業部的CEO直屬特別工作組，有分析認為，大規模的合併收購即將到來。

據BusinessKorea報導，三星電子於上月成立了特別工作組，由副會長兼DX部門負責人Han Jong-hee直接管理，由曾擔任經營支援室企劃組組長的副總經理Kim Jae-yoon擔任組長。包括計劃和戰略部門在內的各部門約10名高管和員工加入了小組，預計將加快併購行動。

三星電子最近聘請美國銀行（BOA）半導體併購專家Marco Chisari擔任三星半導體革新中心負責人。另外，一直負責M&A業務的特別行動小組 （Business Support Task Force）副社長Ahn Jung-hyun也被提拔為總經理。其還被任命為三星全球研究所（原三星經濟研究所）未來產業研究所所長。

在此之前，Han Jong-hee還提到了進行大規模M&A的可能性，其於2022年初在美國拉斯維加斯擧行的CES 2022新聞發佈會上表示:“我認為，併購方面的好消息即將到來。”