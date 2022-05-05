通膨、戰爭威脅 美、印央行升息惹議

各國央行設法透過升息讓景氣降溫，專業並不看好。美國聯準會4日宣布升息2碼（0.5%），是2000年以來最大的升幅；同日，印度央行則宣布升息40個基準點（0.4%），都是對於現今通膨嚴重、俄烏戰爭導致原物料價格大漲的反射。但升息過度也可能導致經濟陷入停滯，因此各國央行也都謹慎因應。

央行太晚升息

根據《半島電視台》報導，美國聯準會公開市場委員會4日投票表決，將利息調升0.5%。聯準會主席鮑威爾指出，通膨的狀況非常嚴重，希望透過升息使其降溫，而且未來不排除再升息2到3碼（0.5%~0.75%）。這是自2000年以來最高的升息幅度，也顯見目前停滯性通膨的嚴重。

美國3月的個人消費物價指數（CPI）高達6.6%，是聯準會估計的3倍，美國民眾不滿拜登政府處理通膨的無力，加上美國也將在11月迎來期中選舉。有財經評論認為，美國聯準會在市場觀望太久，未能及時行動，導致目前嚴重的通膨。鮑威爾自己更在國會聽證時坦言，確實應該早點升息。

總經決策牽涉廣泛

如果要升3碼，將會是美國聯準會自1994年以來最大幅度的升息，不過目前聯準會不願強調這種說法。《英國廣播公司》也提到，印度央行在同日宣布升息0.4%，並將存款準備率同時提升0.5%，這也是印度央行2年來首次大幅度的升息，央行總裁達斯給出的理由同樣是反映通膨。

達斯指出，通膨讓印度的食用油面臨短缺，主要的進口國俄羅斯受到制裁連帶影響，糧食主要進口國之一的中國也還在封城，使得肥料等原物料價格節節攀升。他估計，全球糧食通膨的情況在小麥短缺無法緩解下，仍會持續一段時間，不過經濟還是有機會隨著逐步解封而略有起色。

過往，若國際央行面臨通貨膨脹，都會以升息的方式使景氣降溫，但前提是經濟仍要維持成長動能，但目前受到疫情、俄烏戰爭影響，黎巴嫩、委內瑞拉、斯里蘭卡等國家都開始出現「停滯性通膨」的狀況，讓國際央行在升息時又多了一層顧慮，擔心過度升息反而讓景氣更差，陷入衰退的惡性循環。

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