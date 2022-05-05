Meta「元宇宙」實體店9日開幕 門市面貌一睹為快

臉書母公司Meta即將開張的第一家「元宇宙」實體門市，將設置一面落地式螢幕，用來展示虛擬實境頭戴式裝置中的遊戲，也設有專門測試視訊通話裝置的空間。

Meta 4日表示，這家實體門市預計下周一（9日）開幕，地點位於加州矽谷伯靈格姆的「實境實驗室」（Reality Labs）主園區，店內採用亮色系木材和極簡風格裝潢，酷似蘋果零售門市20多年前率先採用的裝潢美學。

店內也將展示多款Meta硬體設備，包括Oculus Quest 2 VR頭盔、視訊聊天設備Portal及雷朋（Ray-Ban）聯名款智慧眼鏡。民眾可在店內試用這些設備，親自體驗虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），和在店內或線上購買產品。

元宇宙實體店的開幕，將把Meta這個大部分仍屬於理論範疇的未來事業變成具體的存在。Meta已砸重金投資AR和VR，試圖建構「元宇宙」世界。

Meta執行長祖克柏表示，元宇宙可能成為全球下一個重要運算平台，但他也已示警告，這個事業可能得耕耘約十年才能有所收穫。同時，由於成長持續趨緩和營收幾乎仍須仰賴數位廣告，Meta正縮減部分長期投資項目。