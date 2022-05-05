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京東方擅改蘋果設計遭抓包？ iPhone OLEＤ面板產量暴減

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
韓媒報導，大陸面板大廠京東方的iPhone OLEＤ面板出貨暴減。（本報系資料庫）
韓媒報導，大陸面板大廠京東方的iPhone OLEＤ面板出貨暴減。（本報系資料庫）

南韓媒體TheElec報導，中國大陸面板大廠京東方（BOE）去年開始為蘋果iPhone 13系列的6.1吋機款供應OLED面板，但自今年2月來幾乎沒有生產iPhone的OLED面板，消息人士透露，可能是京東方擅改設計，遭蘋果抓包，導致暫停生產。

TheElec報導，從2月以來，京東方的iPhone手機面板產量在過去四個月銳減。初步原因是面板驅動IC短缺。京東方是從南韓晶片公司LX Semicon採購面板驅動IC，但後者正向樂金顯示器（LG Display）提高出貨。

然而，消息人士透露，光是上述原因不足以解釋為何iPhone手機面板產量劇減，最有可能的原因是京東方可能改變了OLED面板的設計，像是擴大薄膜電晶體的電路寬度，而這被蘋果發現。

消息人士說，這可能導致蘋果公司通知京東方暫停生產。

不過，就算擅改設計被蘋果抓包，但蘋果也不太可能把京東方從自家OLED面板供應鏈移除，因為蘋果保留京東方做為供應商，能對同為面板供應商的三星面板公司和樂金面板公司帶來必須讓OLED面板降價的壓力。

消息人士表示，雖然用於iPhone手機面板的產量銳減，但京東方生產這款面板的B11工廠仍在運作中。

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