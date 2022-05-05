慧榮科技追求者浮出：美商邁凌洽談中 聯發科也有意

彭博資訊報導，根據知情人士，美商邁凌科技（MaxLineer）正洽談收購總部在台灣的NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技。聯發科（2454）傳出也有意競購。

儘管最後可能無疾而終，但這宗交易如果談妥了，未來幾天就會宣布，將成為邁凌科技迄今最大的一筆收購案。該公司生產寬頻通訊使用的晶片，股價周三上漲5.2%到53.61美元，換算市值約41億美元。

邁凌科技和慧榮科技都未立即回應置評要求。

不願具名的消息人士補充說，聯發科也有意競購慧榮科技。

彭博4月下旬就曾報導，1995年成立，在台灣、香港和美國均有辦公室的慧榮科技求售，正與顧問業者合作，和潛在收購方進行協商。慧榮在美股那斯達克掛牌，與群聯（8299）同為全球前兩大NAND控制晶片廠。

根據慧榮官網，它為SSD固態硬碟供應NAND flash控制晶片，也為資料中心和特殊工業用及車用SSD供應產品。截止去年12月31日的三個月間，慧榮的淨利達6,060萬美元，比第3季增加9.4%。該公司ADR周三下跌0.4%到81.2美元。