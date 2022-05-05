SEC再開鍘中概股！把網易等88家陸企列入下市風險名單

美國證管會（SEC）4日依據「外國公司問責法」（HFCAA），一口氣把88家中國大陸企業列入有除牌下市風險的清單，包括電商京東、拚多多、彈幕影片網站嗶哩嗶哩及網易等中概股均入列。

最新一批名單還包括晶科能源、小鵬汽車、蔚來汽車、中石化、中國鋁業、中國移動以及騰訊音樂。SEC表示，這些企業可提交申辯證據的截止時間為5月25日。

HFCAA要求赴美上市的企業須開放稽核資料供美國當局查核，並須宣告公司是否由外國政府持有或掌控，還要求透過可變利益實體（VIE）在美掛牌的中國大陸企業擴大揭露資訊，否則可能在三年內被要求下市。

路透先前引述消息人士報導，中國大陸監管機已要求阿里巴巴、百度及京東等赴美掛牌的企業準備更多稽核細節。

SEC也說，從HFCAA暫定清單轉入「確定名單」的中概股已增加至23家。