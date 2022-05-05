巴菲特又加碼敲進西方石油近600萬股 今年股價已飆一倍
「股神」巴菲特的波克夏公司又加碼買進西方石油公司（Occidental Petroleum）約590萬股，在全球能源價格高漲之際進一步押注這家石油巨擘。
根據4日晚間申報的文件，波克夏公司是在5月2、3日以每股約56至58.37美元的價格買進西方石油公司股票。此前，波克夏已持有西方石油約14.6%普通股，外加在2019年收購的優先股。當時，波克夏投資100億美元協助西方石油收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）。
西方石油公司今年來股價翻漲逾一倍，截至4日大漲112.38%至每股61.57美元，在今年第1季是標普500指數中表現最佳的股票，主要受惠於巴菲特進場買進，以及俄烏戰爭導致油價飆漲等因素。
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