油價大漲5%因歐盟接近禁運俄油 金價反彈

國際油價周三（4日）大漲約5%，創三周來最大漲幅，因歐盟制定逐步停止進口俄羅斯石油的計畫，這引發了人們的擔憂，且美國的地區燃油庫存降至創紀錄低點；金價上漲，因聯準會主席鮑爾淡化一次升息3碼的預期，消息使美元走低，令黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

國際油價大漲約5%

布蘭特原油7月期貨4日收盤結算價上漲5.17美元，漲幅4.9%，報每桶110.14美元。這是布蘭特油價自4月中旬收盤首次站上110美元。

紐約原油6月期貨結算價大漲5.4美元，漲幅5.3%，每桶107.81美元

在莫斯科入侵烏克蘭後，指標原油價格在過去兩個月穩步攀升。歐盟執委會主席范德賴恩周三提議分階段對俄羅斯實施石油禁運，並制裁俄最大的銀行。此前，歐盟一直不願完全切斷俄羅斯石油和天然氣的進口，且其新計畫仍未建議要求所有歐盟成員國實施全面禁令。

歐洲每日進口約350萬桶俄羅斯石油和成品油，同時還依賴莫斯科的天然氣供應。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「庫存十分緊張，因此在這種情況下，當討論這項禁令時，關於歐洲如何彌補這些供應存在很多問題。」

石油輸出國組織及盟國（OPEC＋）的代表表示，該聯盟將同意6月再次小幅提高產量目標，因制裁將抑制俄羅斯產量的預期，將抵銷中國大陸防疫封控帶來的需求成長疑慮。

美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，截至4月29日當周，原油庫存增加130萬桶，美國繼續從其戰略準備中釋放庫存。然而，成品油庫存下降，部分原因是自俄羅斯入侵以來，買家尋求其他貨源，美國成品油出口增加。

現貨金價上漲0.7%

現貨黃金價格上漲0.7%，報每英兩1,881.22美元，在聯準會宣布升息後應聲上漲，最高時一度跳漲1.2%。

美國黃金期貨收盤跌0.1%，報每英兩1,868.8美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「市場先前預期聯準會5月會議將出現鷹派傾向，但黃金市場認為，相對於鷹派疑慮，一如普遍預期的升息50個基點偏鴿派。」

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，由於鮑爾淡化一次升息3碼的預期，這有利於黃金，因為這代表實際利率將在一段時間內維持負值。他認為金價短期內可能來再度測試每英兩1,900美元，而且如果經濟出現惡化跡象，金價會邁向1,938美元。

現貨銀漲1.2%，報每英兩22.82美元，白金漲3%，報每英兩990.76美元，鈀金持穩於每英兩2,255.31美元。