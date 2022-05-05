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美元因鮑爾的話貶至一周低點 澳幣單日狂升逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會4日將基準利率調高2碼，為22年來最大的升息幅度。路透
聯準會4日將基準利率調高2碼，為22年來最大的升息幅度。路透

美元兌一籃子貨幣周三（4日）跌至一周低點，儘管聯準會宣布升息2碼，但主席鮑爾淡化未來一次升息3碼的可能性，舒緩市場對聯準會將採取更激進緊縮步調的疑慮。

美元指數跌0.92%，報102.51，盤中一度跌至一周低點102.48。

美元兌日圓4日貶值0.81%，報129.09日圓。

歐元兌美元升值0.96%，報1.0622美元。

聯準會4日將基準利率調高2碼，為22年來最大的升息幅度，但符合市場預期。聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，未積極考慮升息3碼，但接下來幾次會議應該都會考慮以2碼幅度升息。

道明證券駐紐約高級外匯策略師Mazen Issa表示：「市場原先認為在7月前，在6月和7月之間，升息3碼的可能性基本上是50/50，所以我認為最重要的一點是，鮑爾基本上消除調高3碼的可能性。」

聯準會還表示，6月、7月和8月將允許其規模9兆美元的資產負債表每月減少475億美元，9月開始縮減規模將增加到每月最多950億美元。

澳幣連續第二天表現優於其他貨幣，澳洲央行周二意外將其指標隔夜拆款利率大幅提高25個基點至0.35%，是十多年來的首次升息，同時表明隨著疫情刺激措施的落幕 ，將會有更多升息行動。

澳幣兌美元4日勁升2.03%至0.7241美元。

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