道瓊飆漲逾900點、費半飆近4% 鮑爾淡化升3碼預期

美股三大指數周三（4日）齊揚，道瓊工業指數勁揚逾900點，那斯達克指數大漲超過3%，市場正消化美國聯準會（Fed）一如預期升息2碼和Fed主席鮑爾暗示並未考慮升3碼等訊號。

道瓊工業指數大漲932.27點，或2.81%，收報34,061.06點；標普500指數漲124.69點，或2.99%，收報4,300.17點；那斯達克指數勁升401.10點，或3.19%，收報12,964.86點。

費城半導體指數大漲118.89點，漲幅3.9%，收3,163.78點。

Fed在美東4日下午2時（台灣5日凌晨2時）宣布升息2碼後，股市應聲出現波動，隨後走強。標普500指數上漲近3%，寫下2020年5月18日以來最大單日漲幅。

Fed表示將從6月開始縮減9兆美元的資產組合，以進一步抑制通膨。Fed一致決定將聯邦基金利率目標區間調高介於0.75%和1%，隨後可能進一步以類似幅度調高借貸成本。

AXS投資公執行長Greg Bassuk說：「很明顯，他們（Fed）理解抑制物價飆升的必要性。即使Fed擴大升息力道，我們仍須因應地緣政治緊張局勢、持續的新冠疫情問題以及企業財報。因此，儘管Fed採取行動，我們認為未來仍會出現更多波動。」

投資人正觀察鮑爾在決策會議後記者會的談話並設法尋找新的線索，以了解Fed準備在多大程度、以多快的速度抑制位於數十年高點的通膨。

Fed展現鷹派立場不利經濟成長、部分大型成長股企業財報好壞不一、俄烏衝突以及中國大陸實施封控，這些擔憂近來重創美股，其中估值昂貴的成長股首當其衝、慘遭拋售。

美國4日公布，4月民間新增就業數為兩年來最低，同期的服務業擴張步調出乎預料失去一些動能。

美國叫車業者Lyft暴跌30%，因市場對Lyft的客流量和支出感到擔心。Lyft上季營收年增44%至8.75億美元，但活躍乘客數不如分析師預期。

連鎖咖啡業者星巴克大漲9.9%，受惠於北美市場上季同店銷售成長12%。

標普500指數11大類股齊漲，能源股漲最多、銀行股攀升3.5%。對Fed利率前展望最敏感的美國兩年期公債殖利率連續第三日飄破3%，升至2018年11月以來最高水準。