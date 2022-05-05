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聯準會升息2碼 五要點一次看

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會主席鮑爾。美聯社
聯準會主席鮑爾。美聯社

聯邦公開市場委員會（FOMC）的升息決定以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後談話的五要點如下：

1.聯準會升息兩碼，50個基點，是2000年以來的最大升幅，符合市場預期。鮑爾說，這樣的升息幅度接下來幾次會議都會「提交討論」，但升息三碼不是委員會積極考慮之事。

2.聯準會6月初將開始逐步縮減資產負債表。

3.決策者會「高度關注」通膨風險。鮑爾說了好幾次聯準會致力於控制住物價，此事也將嘉惠勞動市場。

4.利率期貨表明，交易商預期6月開會時會升息兩碼。周三稍早的互換交易一度顯示，大約50%的機率會宣布升息三碼。

5.聯準會決策聲明剛出爐時，美股原本難以決定漲跌，但在鮑爾對升息三碼的前景澆了冷水之後，開始飆漲。標普500指數終場上漲2.99%。公債殖利率全面下跌，基準的10年期公債殖利率跌到2.93%。比特幣勁揚5.4%，漲幅是3月初以來最大。

聯準會 標普

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