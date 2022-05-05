巴西央行二度升息4碼 暗示下次升幅較小

在美國聯準會4日宣布升息2碼數小時後，巴西央行同日也將基準利率調高4碼，為連續第二次升息一個百分點，同時暗示下個月可能以較小幅度升息，繼續緊縮貨幣政策對抗通膨。

巴西央行將基準的Selic利率調升100個基點至12.75%，符合彭博資訊訪調經濟學家的預期。從去年3月以來，巴西央行累計已升息10.75個百分點。

央行在決策聲明中表示：「關於下次會議，委員會預測可能延續本周期，會以較低的幅度調整。」「委員會強調將堅守此策略，直到平抑通貨膨脹的程序穩固，穩定其目標的預期。」

巴西4月初消費者物價上漲超過12%，央行決策官員正強力對抗通膨。俄羅斯入侵烏克蘭導致燃料變貴，巴西公務員現在正要求加薪。經濟學家已進一步調高巴西通膨率預估，預期央行需要更積極緊縮貨幣政策。