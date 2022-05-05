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鮑爾對升3碼的預期澆冷水 道瓊應聲飆漲逾700點

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會主席鮑爾在5月的決策會後表示，在接下來的兩場會議中，每次再調高2碼應該是已攤開在桌上的選項。至於市場關注的3碼，「並非委員會積極考慮之事」。 歐新社
聯準會主席鮑爾在5月的決策會後表示，在接下來的兩場會議中，每次再調高2碼應該是已攤開在桌上的選項。至於市場關注的3碼，「並非委員會積極考慮之事」。 歐新社

美國聯邦準備理事會（Fed）在美東4日下午2時（台灣5日凌晨2時）宣布升息2碼，聯邦資金利率目標區間調高至0.75%-1.0%，符合市場預期，也是2000年5月至今最大升息幅度，至於市場擔心的3碼，Fed主席鮑爾則暗示並未考慮。聯準會並表示，將從6月開始逐步縮減資產負債表。

英國金融時報（FT）報導，這也是Fed自2006年來首度連續升息。Fed在會後聲明中指出，預期「繼續調高利率目標區間將是合適的」，代表Fed今年還會多次以2碼的幅度調高利率。

Fed主席鮑爾則在會後記者會上表示，決策委員會有普遍的共識，在接下來的兩場會議中，每次再調高2碼應該是已攤開在桌上的選項。至於市場關注的3碼，「並非委員會積極考慮之事」。

美股應聲飆漲，三大指數一吐稍早悶氣，漲幅同步擴大到超過2%，道瓊漲逾700點，那斯達克綜合指數完全收復稍早失土還有剩。

鮑爾在記者會上不忘強調，對抗非常高的通膨是聯準會的首要工作，「通膨實在太高，我們了解這導致的困境；我們正迅速行動，讓通膨降下來。」他還說，Fed有工具可辦到。

Fed在聲明中表示，「委員會高度留意通膨風險」，並提到大陸的疫情封控措施，「可能導致供應鏈斷鏈問題惡化」，俄羅斯入侵烏克蘭和相關事件，「對通膨帶來額外的上行壓力，且可能衝擊經濟活動。」

聯準會決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）也決定，6月1日起每月減持最多300億美元公債與175億美元抵押擔保證券（MBS），三個月後減持規模各擴大一倍至600億與350億美元，符合3月會議紀錄所顯示。

聯準會在聲明中表示，為確保順利轉換，委員會傾向緩慢縮表，且一旦資產負債表降到稍高於被視為「充裕準備」的水準後，便停止縮表。

鮑爾3月初曾告訴國會，整個縮表的過程約要三年，代表資產負債表的規模共計會縮減約3兆美元。

Fed 通膨 聯準會

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