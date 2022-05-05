聯準會如預期升息2碼 6月開始縮表

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）在美東時間4日宣布升息2碼，聯邦資金利率區間升至0.75%至1%，符合市場預期。 路透
聯準會（Fed）在美東時間4日宣布升息2碼，聯邦資金利率區間升至0.75%至1%，符合市場預期。 路透

美國聯邦準備理事會（Fed）在美東4日下午2時（台灣5日凌晨2時）宣布升息2碼，聯邦資金利率區間調高至0.75%-1%，符合市場預期，也是2000年至今最大升息幅度，展現其對抗通膨之決心。聯準會並暗示，6月將開始逐步縮減資產負債表。道瓊一度應聲上漲逾100點，但走勢依舊震盪。

金融時報（FT）報導，這也是Fed自2006年來首度連續升息。Fed在會後聲明中指出，預期「繼續調高利率目標區間將是合適的」，代表Fed今年還會多次以2碼的幅度調高利率。

聯準會決策小組表示「高度留意」飆升的通膨，但警告物價有進一步上漲的壓力，而這些漲價壓力主要來自俄烏戰爭和中國大陸的疫情封控措施所引發的供應鏈瓶頸。

Fed主席鮑爾將於2時30分舉行記者會。

Fed 聯準會 通膨

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