搶在Fed之前 印度央行升息40個基點

印度央行總裁達斯4日意外宣布調升基準利率40個基點，因通膨壓力揮之不去。

達斯說，印度央行貨幣政策委員會（MPC）決議，把基準的附買回利率調升40個基點至4.40%，印度股債盤中應聲重挫，股市挫跌至2個月低點，10年期公債殖利率上揚30個基點至7.42%。

這也是印度自疫情高峰以來首次在表定的利率決策會議之外調整利率。印度央行為支撐經濟，過去兩年皆把基準利率維持在4%的歷史低點。

達斯表示，通膨壓力不僅持續而且正在加劇，尤其是糧食價格，他說，通膨壓力可能有居高不下「太久」的風險，並動搖通膨預期，「須遏制通膨，才能確保經濟成長堅定地走在可長可久、且具包容性的道路上」。

印度央行搶在美國聯準會（Fed）之前升息。Fed定台北時間5日凌晨宣布利率決策，外界預期Fed將採取最激烈的行動，以遏止數十年來僅見的高通膨。