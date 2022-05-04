高檔車護體 福斯汽車維持全年財測不變
德國福斯汽車（Volkswagen）今（4）日表示，維持全年財測展望不變，主要是汽車售價提高加上高價車款市場需求旺盛，幫助公司克服供應鏈危機與中國大陸的防疫封控衝擊。
福斯說，車用半導體短缺的問題預期今年下半年可有改善，協助公司趕上業績目標。不過強調了俄烏戰爭難以預料的負面影響，加上中國大陸嚴格的新冠防疫政策導致大規模的工廠停工，仍為營運帶來風險。
集團預期今年全年銷售年增8%到13%，營業利潤率介於7%到8.5%之間。
執行長戴斯在新聞稿中說：「福斯的全球布局，幫助公司減輕現今遭遇的許多不利衝擊。即便身處於更為極端的世界，福斯穩健專注拓展全球市場。」
彭博資訊指出，到目前為止，汽車製造商以提高新車與二手車售價的方式，因應供應鏈吃緊困境，雖然市場需求仍強勁，原物料價格創紀錄地攀高、俄烏戰爭進一步風險等不利條件，都為經營環境帶來烏雲。
福斯第1季營收627億歐元（660億美元），年增0.6%。獲利85億歐元（89億美元），將近是去年同期的兩倍，主要來自公司操作鎳避險部位所得。
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