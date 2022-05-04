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Fed今晚料升息2碼 市場更關心鮑爾是否為升3碼亮綠燈

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國聯準會（Fed）將在台北時間5日清晨宣布利率決策，市場預料升息2碼已成定局，為2000年5月來首見一次升息50個基點。不過，投資人更關心的是，未來某個時間點是否會一次升息3碼，以更鷹派的做法抗通膨？

現在利率交換市場已完全計入Fed在4日宣布升息2碼的可能性，而且預期在接下來6、7、9月的三次會議都會各升息2碼，為數十年來最積極的升息趨勢。

然而，Fed也仍有更鷹派的空間，取決於Fed主席鮑爾在決策會議後記者會的措辭。

交易人士將聚焦鮑爾是否會為一次升息3碼「亮綠燈」，或至少「不予以排除」。美國從1994年來就從未一口氣升息3碼，當年曾發生「債券大屠殺」。如稍有Fed願意一次升息3碼的蛛絲馬跡，債市可能會出現無情的動盪。在上周，市場認為6月升息75個基點的可能性一度達到近50%。

Mischler Financial Group常務董事費倫（Tony Farrene）表示：「鮑爾將回到『我們並非是預設升息』，或是『我們將在每次會議保持開放想法，我們屆時將視情況而定』這類說法。」「市場會把這視為鷹派。如果他的言論要看起來鴿派，那必須要澆熄升息3碼的說法。我不認為他會支持（升息3碼），我也不認為他會澆熄這種說法。」

聯準會官員日益鷹派的言論，以及年底前依然維持高通膨的跡象，已使得交易人士押注年底的聯邦資金利率將比當前水準高出逾2.5個百分點。

費倫說，若鮑爾在3日記者會採取模糊措辭，可能會推高美國公債殖利率。

美銀利率策略主管Mark Cabana表示，鮑爾可能堅守依照數據、對未來升息不承諾的計畫。他說，當前市場估計6月升息3碼「機率顯著」。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）已公開表明今年一次升息3碼是有其可能性的，不過，其他Fed高層官員則表示，在央行準備啟動每月縮減多達950億美元資產負債表規模之際，以2碼的幅度升息較為合適。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示：「我認為對於現在大多數由鴿派組成的委員會來說，現在談升息3碼太遠了。在市場眼中，接下來四次會議連續升息2碼已經夠鷹派了。」

Fed 鮑爾 美國

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