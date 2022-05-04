聽新聞
test
0:00 / 0:00
報復性旅遊需求來臨 Airbnb本季展望優於市場預期
民宿短租平台Airbnb本季財測輕鬆超越華爾街預期，在全球實施兩年多的防疫措施後，Airbnb預估今夏即將迎來「旺盛的旅遊需求」。
Airbnb 3日盤後公布，本季營收預估介於20.3億至21.3億美元，優於市場預估的19.7億美元；上季營收也優於分析師預期，主因淨損大幅縮小。Airbnb盤後大漲約6%。
Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）寫信向股東說：「我們搭上去年開始的旅遊復甦勢頭，我們特別受到在北美看見的複合成長所鼓勵。美國今年迄今的國內需求已超越我們的內部預估，我們深受美國國際訂單超越2019年水準這項消息所激勵。」他說，Airbnb預估第4季需求將超越歷來水準，意味消費者信心在夏季過後仍將維持強勁。
Airbnb和競爭對手線上旅遊業者Expedia及Booking控股公司皆預估，今夏預料成為業界歷來最熱絡的旺季之一，屆時消費者將宣洩受壓抑的旅遊需求，和前往海外旅遊聖地。這個願景在今年稍早受到Omicron疫情升溫和俄烏開戰等
不利因素環伺，但旅遊業高管仍維持一貫的樂觀態度。
Airbnb上季營收比去年同期暴增70%至15.1億美元，優於市場預估均值14.5億美元；上季淨損1,900萬美元，比去年同期的12億美元大幅縮小；上季每股損失3美分，優於分析師預估的每股損失29美分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言