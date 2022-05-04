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報復性旅遊需求來臨 Airbnb本季展望優於市場預期

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
民宿短租平台Airbnb本季財測輕鬆超越華爾街預期，在全球實施兩年多的防疫措施後，Airbnb預估今夏即將迎來旺盛的旅遊需求。路透
民宿短租平台Airbnb本季財測輕鬆超越華爾街預期，在全球實施兩年多的防疫措施後，Airbnb預估今夏即將迎來旺盛的旅遊需求。路透

民宿短租平台Airbnb本季財測輕鬆超越華爾街預期，在全球實施兩年多的防疫措施後，Airbnb預估今夏即將迎來「旺盛的旅遊需求」。

Airbnb 3日盤後公布，本季營收預估介於20.3億至21.3億美元，優於市場預估的19.7億美元；上季營收也優於分析師預期，主因淨損大幅縮小。Airbnb盤後大漲約6%。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）寫信向股東說：「我們搭上去年開始的旅遊復甦勢頭，我們特別受到在北美看見的複合成長所鼓勵。美國今年迄今的國內需求已超越我們的內部預估，我們深受美國國際訂單超越2019年水準這項消息所激勵。」他說，Airbnb預估第4季需求將超越歷來水準，意味消費者信心在夏季過後仍將維持強勁。

Airbnb和競爭對手線上旅遊業者Expedia及Booking控股公司皆預估，今夏預料成為業界歷來最熱絡的旺季之一，屆時消費者將宣洩受壓抑的旅遊需求，和前往海外旅遊聖地。這個願景在今年稍早受到Omicron疫情升溫和俄烏開戰等

不利因素環伺，但旅遊業高管仍維持一貫的樂觀態度。

Airbnb上季營收比去年同期暴增70%至15.1億美元，優於市場預估均值14.5億美元；上季淨損1,900萬美元，比去年同期的12億美元大幅縮小；上季每股損失3美分，優於分析師預估的每股損失29美分。

Airbnb 美國

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