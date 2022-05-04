星巴克上季美國營運表現佳 盤後股價大漲5%

咖啡連鎖商星巴克（Starbucks） 上季美國市場營運表現優於市場預期，不過由於中國大陸防疫封控，在中國大陸市場的可比銷售下滑23%，此一不確定性，令公司宣布今年剩餘時間將暫停發布財務指引。

所幸美國市場無畏通膨高漲，上季可比銷售成長了12%，優於分析師預期，平衡了部分中國大陸市場的失分。美國消費者不僅在上季增加購買，而且每筆交易的平均消費金額也成長。星巴克股價在周二（3日）盤後交易大漲逾5%。

星巴克執行長Howard Schultz周二說：「公司現在專心一意聚焦促進我們的美國核心事業。」

上季（截至4月3日）星巴克全球可比銷售成長7%，略遜於分析師預期的7.5%。營業利潤率12.4%，也不如市場預期。每股盈餘0.58美元，比預期的0.6美元少一點。上季淨增313家新門市，總體凈營收從去年同期的66.7億美元上升至76.4億美元，優於分析師預期的75.9億美元。

Edward Jones分析師Brain Yarbrough說，美國以及中國大陸以外的國際市場上季表現不錯，「中國大陸仍然是拖累整體財報的最大殺手，未來幾季情況估計還會持續如此，而星巴克能做的事有限。」不過Yarbrough長期仍看好中國大陸市場的高報酬。