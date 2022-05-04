大陸封控拖累油價下跌 銅價創12月來最低、金價小漲

原油期貨價格周二下跌，因中國大陸各地的防疫封控對需求的衝擊，抵銷歐盟可能限制俄羅斯燃料採購帶來的影響。銅價跌至2021年底以來最低，市場擔憂急進的貨幣政策緊縮和中國大陸疫情爆發會導致主要消費國需求放緩。隨著美債殖利率回落及美元下跌，金價小漲。

原油期貨下跌

西德州中級原油（WTI）周二結算價接近102美元，全天交投清淡。WTI 6月原油期貨下跌2.76美元，結算價報每桶102.41美元；布蘭特7月原油期貨下跌2.61美元，結算價報每桶104.97美元。

油價過去三周在15美元區間內波動，市場評估大陸疫情對需求的衝擊，以及歐盟禁運俄羅斯石油可能對供應造成的影響。投資人還在準備迎接美國2000年以來最大幅度的升息，升息可能會令需求放緩。

銅價跌至2021年底以來最低

銅價跌至2021年底以來最低，中國和美國是工業金屬兩大主要消費國，最新數據均顯示工業生產放緩。儘管北京高層承諾擴大刺激力度，但北京實施嚴格封控的疑慮升高。

倫敦金屬交易所銅價一度跌3.8%至每噸9,403.50美元，觸及2021年12月20日以來盤中最低，結算價報9,410美元。

鋁價一度跌5%，至1月4日以來最低，結算價報每噸2,911美元；鋅價跌3.5%，鎳價跌2.5%；中國大陸市場繼續因假期休市。

金價小漲

金價走勢小幅走高，美國10年期公債殖利率回落，此前升逾3%，創下2018年11月以來最高。

美元也下跌，對金價構成支撐。不過，投資人對金價的預期越發悲觀，因為他們預計聯儲會會大幅升息以遏通膨。

紐約時間下午3:38，現貨金價漲0.2%，至每英兩1,866.18美元；紐約商品交易所6月黃金合約漲0.4%，結算價報1,870.60美元。銀價下跌，鈀金和白金上漲。