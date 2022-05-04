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馬斯克傳計劃最快三年內 再讓推特上市

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克2日參加紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。 路透
特斯拉執行長馬斯克2日參加紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。 路透

華爾街日報周二（3日）報導，根據知情人透露，日前已宣布將以440億美元買下推特（Twitter）並下市的馬斯克，曾經跟一些潛在投資人說，他可以在短短幾年後，再將這家社群媒體公司重新上市。

消息來源說，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克表示，他計劃在買下推特後最短三年內，就展開推特的首次公開發行股票。

馬斯克買推特的交易案預期在今年稍後走完程序，包括獲得股東同意以及監管機關核准等步驟。

根據之前華爾街日報的報導，馬斯克為購買推特籌現金時，與私募股權公司等投資人討論出資事宜，Apollo Global Management有興趣參與。

私募股權公司通常都先買下公司將之私有化，把公司移出眾人注目的焦點之外以後，整頓公司，接著再把公司上市，時間常是五年左右。

華爾街日報指出，馬斯克暗示他對推特有類似的規劃的話，有助說服潛在投資人，他會很快行動，改善推特的營運和獲利。

馬斯克 華爾街 社群媒體 推特

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