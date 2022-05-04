超微資料中心晶片銷售俏、Q1營收成長71% 盤後大漲逾8%

美國晶片大廠超微（AMD）3日公布第1季營收成長71%、獲利增加超過一倍，本季財測強勁，顯示超微在資料中心處理器這塊利潤最豐厚的市場業績蒸蒸日上，消息激勵盤後股價一度大漲超過8%。

超微預測第2季營收約65億美元，優於分析師平均預估的60.3億美元。財測結果有助於舒緩晶片市場正在減緩的相關疑慮，同時也顯示超微正對競爭同業英特爾（Intel）的資料中心市場進一步攻城掠地。Jefferies分析師李帕希斯指出，今年3月在資料中心安裝的新處理器中，48%為超微產品。身為全球第二大電腦中央處理器（CPU）以及繪圖處理器（GPU）業者的超微，正朝向今年底營收規模達2019年約四倍的方向前進。

超微股價在3日盤後一度大漲8.3%，稍後漲幅收斂至7%，報每股97.52美元。儘管超微迅速成長，但受到半導體類股今年大幅回檔拖累，超微今年來截至3日收盤股價累計下跌37%。

超微公布第1季扣除特定項目後的每股盈餘1.13美元，年比成長幅度達117%，也遠高於市場預估的0.91美元；上季營收成長71%至59億美元，也優於分析師預期的53億美元。第1季的財報已納入收購可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者賽靈思（Xilinx）的業績。

超微執行長蘇姿丰在聲明中表示：「我們每項事業和一年前相比，都以大幅度的雙位數成長。」她說，既有業務的成長和收購賽靈思都為更強勁的全年預期帶來貢獻。超微預測今年全年營收263億美元，較去年成長60%。

一些分析師指出，個人電腦（PC）銷售今年可能萎縮，揮別過去兩年疫情期間PC需求大爆發的榮景，例如英特爾近期的財測就顯示受到一些PC客戶庫存累積的衝擊，而中國大陸實施防疫風控措施，也讓筆電製造零件供應鏈受影響，德儀等其他晶片業者也指出此一因素傷害成長。然而，超微顯然未受到PC景氣下滑的衝擊。

蘇姿丰表示：「雖然PC市場在經過數季接近創紀錄的出貨後有些疲軟，我們的重心依然在高階、遊戲和商用市場，這些領域有強勁成長機會，預期在整體客戶營收占比提升。」她說，超微相信公司在PC晶片的市占已連八季擴大。

彭博資訊指出，不同於英特爾自製晶片，超微是委託台積電利用最新製造技術代工。台積電晶片製程技術超越英特爾，但難以滿足市場上大量的晶片需求，不過，超微的產品列在台積電生產的最昂貴品項中，因此比台積電其他客戶獲得供應上的優勢。