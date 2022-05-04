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台積電ADR微跌0.1% 較台股溢價拉大逾4%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌0.1%收在93.63美元，較台股溢價4.2%，費城半導體指數則上漲0.8%。美國股市周二再次震盪上漲。交易員正在等待更多有關聯準會（Fed）是否能實現經濟軟著陸的線索。標普500指數上漲0.5%，報4175.48點；道瓊工業指數漲0.2%，報33128.79點；那斯達克綜合指數上漲0.2%，報12563.76點。

台灣加權股價指數昨天下跌93.28點收在16,498.90點。台積電收跌1.3%收在531元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.78 +1.22 95.90 1.96

中華電 CHT 125.93 -2.60 127.50 -1.23

台積電 TSM 553.17 -0.14 531.00 4.17

聯電 UMC 47.74 -0.74 47.25 1.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 半導體

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