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蘋果聘請福特31年老將 加強電動車開發

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果公司（Apple）已聘請福特汽車負責安全和車輛工程的資深主管Desi Ujkashevic，可見蘋果仍繼續加強開發電動車。

彭博引述知情人士報導，蘋果為汽車專案聘請Ujkashevic。Ujkashevic從1991年開始在福特工作，在福特的最新職位為全球安全工程負責人。在此之前，她幫助管理福特很多車型的內部、外部、底盤和電子組件的工程設計。

根據她在LinkedIn上的個人資料，她曾參與過福特的Escape、Explorer、Fiesta和Focus車型、以及Lincoln MKC和Aviator。她還協助福特汽車開發新的電動車。而且Ujkashevic還擁有處理監管問題方面的經驗，這對於蘋果讓車上路至關重要。

蘋果不願就此事置評。福特汽車同時表示，Ujkashevic已經退休。Ujkashevic如今是蘋果車輛團隊中為數不多的來自汽車業的高級管理人員之一。

從延攬Ujkashevic來看，蘋果仍在繼續推動自駕車的發展，儘管過去一年出現此專案經理層離職潮。

打造電動自駕車被視為蘋果的「下一件大事」，新開發的產品目可以防止蘋果銷售成長停滯。但自大約七年前啟動以來，此項目經歷多次策略轉變和人事調整。

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