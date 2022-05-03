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美日合作發展尖端晶片技術

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電

日本經濟新聞報導，在華府與北京的競爭日益激烈之際，美國與日本將深化合作，打造尖端半導體設備供應鏈。

報導指出， 美日兩國政府接近達成協議，將合作生產2奈以下製程的晶片。兩國政府也在研究一個架構， 以防範技術外流，顯然是劍指中國大陸。

日經報導說，日本經濟產業大臣萩生田光從2日起訪問美國，將拜會美國商務部長雷蒙多，預計將在這趟訪美行程中共同宣布這項美日晶片合作計畫。

報導並表示，美日兩國都擔心對台灣和其他供應商的依賴，並尋求分散供應來源。台灣台積電是2奈米製程技術的領先開發商，而IBM也在2021年完成了2奈米製程的原型。

這篇報導說，台積電雖已有赴日本設廠的計畫，但是採用的將是成熟的較舊製程，是10到20奈米的技術，並非最先進的技術，而美日這項新合作將企圖趕上最尖端的技術。

日方的合作廠商將包括半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）以及佳能（Canon），在日本的產業技術綜合研究所（AIST）研發這種先進晶片技術，美國IBM也在同一機構進行合作。

日本曾在1990年是全球晶片霸主，生產全球一半的晶片，但到了現在，日本晶片業的市占率已經掉到10%。

日本經濟 美國 奈米

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