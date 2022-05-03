通膨與熱浪 印度窮人遭逢生存危機

通膨加熱浪，印度窮人難生存！俄烏戰爭導致全球物價上漲，印度的低收入戶不得不仰賴政府的糧食計畫維生，但該計劃主要只提供穀物，導致許多家庭面臨營養不足的問題。雪上加霜的是，該國近幾個月遇上百年來最高溫的熱浪，貧窮人口面臨能源價格飆升，只能放棄以冷氣或電扇降溫。

通膨導致營養不良

《半島電視台》報導，俄烏戰爭導致全球能源、糧食等價格飆升，也在多國造成了輸入性通貨膨脹。德里安貝得卡大學助理教授怕辛哈說，「物價上漲最明顯反應在家庭飲食的改變」，不僅家庭吃得更少，食物多元性也下降，最後導致營養不良的結果。

其中，印度3月份的通膨率攀升到7%左右，是近期的新高點。調查顯示，印度大多數家庭大幅減少了豆類、蛋白質類等消費，並且愈來愈依賴政府的食物補貼計劃（大多只提供穀物）。同時，儘管許多家庭因為補助而獲得穀物，但卻因為買不起燃料、無法煮食，而選擇不吃飯，導致飢餓的狀況依舊。

而今俄烏戰爭尚未停擺，未來幾個月食品價格預計仍會持續上漲，將對印度低收入地區的家庭造成沉重打擊。調查指出，印度2020年因為疫情而出現一波失業潮，至今仍有4成的工人處於失業狀態，超過2成5的家庭為了糧食，開始典當家中的貴重物品。

百年高溫熱浪

《BBC》報導，而印度近期遭逢全新一波的熱浪，該國北部與中度的3、4月的平均氣溫為創下百年來的最高紀錄。許多民眾求助於冷氣、電風扇等，意味著用電需求量攀升，導致該國許多州發生停電事故，同時國際能源價格高漲，也成為另一個嚴峻問題。

雖然印度夏季的氣溫一直很高，但專家表示，印度現在記錄到的熱浪更強烈、更頻繁，持續時間也更長。氣候科學家凱歐說，「根本原因」是全球變暖。而熱浪來襲，首當其衝的是貧窮的印度人，該國政府氣候變化應變委員會成員錫那表示，「窮人能夠降溫的資用比一般人少很多，更有許多遊民連遮蔽豔陽的房子也沒有。」

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