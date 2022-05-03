快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

全球陷入金屬荒 開採海床卻惹議

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

電動車、綠能電池與不銹鋼產業都在搶鎳金屬！因為俄羅斯為世界最大的鎳金屬供應國之一，但受到俄烏戰爭的影響，且其需求也不斷上升，導致價格出現飆漲的狀況。礦業界盼能開採太平洋海床，來解決全球金屬礦產的短缺，但環保界擔心此舉會破壞深海生態。

「妖鎳」狀況猶存

BBC》報導，綠能發電、電動車等電池設備都相當依賴鎳、錳和鈷等金屬，隨著淨零碳排的趨勢，這些金屬的需求量愈來愈大。然而，因為俄羅斯為全球鎳金屬的最大供應國之一，導致該金屬產量飽受俄烏戰爭影響，甚至傳出價格暴漲數倍的「妖鎳」狀況。

買家開始尋求印尼、菲律賓等其他產鎳國的支援，但電池材料開採與回收公司執行長歐康納表示，「新礦產的開發速度跟不上逐漸增加的需求」，並指出「沒有多少人意識到，目前世界各地對金屬的開採與回收根本不足」。專家羅斯曼亦預測，某些行業對其他金屬的需求可能會下降，如許多歐洲的不鏽鋼工廠已經開始減產。

過去透過「火法治金」的方式來回收電池的金屬材料，包括鎳等。歐康納指出，可以把此方法想像成一個大熔爐，過程中將造成相當大的碳排放，對環境生態相當不利。她進一步強調，面對鎳金屬短缺的狀況，不僅需要優化回收的效率，更應該開始以永續的方式進行擴增開採。

深海掏金熱

衛報》報導，面對諸多金屬出現短缺的狀況，礦業公司把腦筋動到了「深海」裡，從太平洋海床上開採重要的稀土元素。礦業公司表示，希望國際於2023年7月前就能夠訂定出大規模開採深海礦產的法規。

然而，環保人士痛批，開採這些金屬是「危險的」、「魯莽的」，並可能對海洋生態系造成不可逆的傷害。一項統計指出，研究人員在深海發現的生物，約90%都是從未發現的物種。綠色和平成員卡森痛批，「這個新產業將破壞我們才剛剛開始認識的生態系統。」

環保人士巴爾特呼籲，全球應禁止開採深海礦產，並採用回收、創新等方法，來滿足目前產業對金屬的需求。而法學專家托馬斯指出，如果礦業想要對深海進行開採前，最重要的是採取更多措施來贏得更多的公眾輿論支持。

【更多精采內容，詳見

俄烏戰爭 俄羅斯

延伸閱讀

傳俄國計劃入侵摩爾多瓦 從西側打開攻烏新戰線

德總理蕭茲：俄烏達成和平協議方能解除對俄制裁

鴻海下周法說 聚焦五大議題

鬧車荒…3萬輛出不了貨

相關新聞

上看18億！畢卡索「奇蹟之年」愛人肖像傑作將登蘇富比

瑪莉德雷莎沃特（Marie-Thérèse Walter）在17歲之際遇見45歲的畢卡索，成為畢卡索生命中最重要的繆...

韓智庫：美貨幣政策和俄烏局勢 恐加大韓經濟下行壓力

南韓開發研究院（KDI）3日發布報告表示，若美國聯準會（Fed）的貨幣緊縮政策和俄烏戰爭不確定性長期持續，將給南韓國內實...

通膨與熱浪 印度窮人遭逢生存危機

通膨加熱浪，印度窮人難生存！俄烏戰爭導致全球物價上漲，印度的低收入戶不得不仰賴政府的糧食計畫維生，但該計劃主要只提供穀物，導致許多家庭面臨營養不足的問題。雪上加霜的是，該國近幾個月遇上百年來最高溫的熱浪，貧窮人口面臨能源價格飆升，只能放棄以冷氣或電扇降溫。

全球陷入金屬荒 開採海床卻惹議

電動車、綠能電池與不銹鋼產業都在搶鎳金屬！因為俄羅斯為世界最大的鎳金屬供應國之一，但受到俄烏戰爭的影響，且其需求也不斷上升，導致價格出現飆漲的狀況。礦業界盼能開採太平洋海床，來解決全球金屬礦產的短缺，但環保界擔心此舉會破壞深海生態。

蘋果保護晶片設計專利 開告IC設計新創公司

蘋果近年積極發展自家晶片設計應用，外電報導，蘋果為了保護自身晶片設計專利已向Rivos Inc美國新創IC設計公司提出訴...

Apple Car傳由鴻海代工生產 定價逾10萬美元

外界關注蘋果Apple Car進展，外媒引述爆料客消息指出，Apple Car定價可能高於10萬美元、定位豪華車款，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。