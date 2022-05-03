全球陷入金屬荒 開採海床卻惹議

電動車、綠能電池與不銹鋼產業都在搶鎳金屬！因為俄羅斯為世界最大的鎳金屬供應國之一，但受到俄烏戰爭的影響，且其需求也不斷上升，導致價格出現飆漲的狀況。礦業界盼能開採太平洋海床，來解決全球金屬礦產的短缺，但環保界擔心此舉會破壞深海生態。

「妖鎳」狀況猶存

《BBC》報導，綠能發電、電動車等電池設備都相當依賴鎳、錳和鈷等金屬，隨著淨零碳排的趨勢，這些金屬的需求量愈來愈大。然而，因為俄羅斯為全球鎳金屬的最大供應國之一，導致該金屬產量飽受俄烏戰爭影響，甚至傳出價格暴漲數倍的「妖鎳」狀況。

買家開始尋求印尼、菲律賓等其他產鎳國的支援，但電池材料開採與回收公司執行長歐康納表示，「新礦產的開發速度跟不上逐漸增加的需求」，並指出「沒有多少人意識到，目前世界各地對金屬的開採與回收根本不足」。專家羅斯曼亦預測，某些行業對其他金屬的需求可能會下降，如許多歐洲的不鏽鋼工廠已經開始減產。

過去透過「火法治金」的方式來回收電池的金屬材料，包括鎳等。歐康納指出，可以把此方法想像成一個大熔爐，過程中將造成相當大的碳排放，對環境生態相當不利。她進一步強調，面對鎳金屬短缺的狀況，不僅需要優化回收的效率，更應該開始以永續的方式進行擴增開採。

深海掏金熱

《衛報》報導，面對諸多金屬出現短缺的狀況，礦業公司把腦筋動到了「深海」裡，從太平洋海床上開採重要的稀土元素。礦業公司表示，希望國際於2023年7月前就能夠訂定出大規模開採深海礦產的法規。

然而，環保人士痛批，開採這些金屬是「危險的」、「魯莽的」，並可能對海洋生態系造成不可逆的傷害。一項統計指出，研究人員在深海發現的生物，約90%都是從未發現的物種。綠色和平成員卡森痛批，「這個新產業將破壞我們才剛剛開始認識的生態系統。」

環保人士巴爾特呼籲，全球應禁止開採深海礦產，並採用回收、創新等方法，來滿足目前產業對金屬的需求。而法學專家托馬斯指出，如果礦業想要對深海進行開採前，最重要的是採取更多措施來贏得更多的公眾輿論支持。

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