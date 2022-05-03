快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收購後首露面！馬斯克偕母跑趴稱「盼推特讓生活更好」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
特斯拉執行長馬斯克日前剛以440億美元收購社群媒體推特，他3日帶著媽媽梅伊參與「美國大都會藝術博物館慈善晚宴」，也是收購後的首度公開露面。歐新社
特斯拉執行長馬斯克日前剛以440億美元收購社群媒體推特，他3日帶著媽媽梅伊參與「美國大都會藝術博物館慈善晚宴」，也是收購後的首度公開露面。歐新社

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前剛以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），他3日帶著媽媽梅伊（Maye Musk）參與「美國大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala），也是收購後的首度公開露面。

每日郵報報導，現年50歲的馬斯克接受現場採訪時談到關於未來推特的發展，他表示「假設一切都完成了，我的目標是讓推特盡可能具有包容性，並希望讓全世界更廣泛的人都可以使用推特，並希望他們在推特上感受娛樂性、趣味和好玩，更讓生活更美好」。

被問及這次活動的服裝選擇時，馬斯克回答道「我只是遵循著裝要求」，其母親梅伊則選擇穿上全套迪奧（Dior）深紅色天鵝絨連衣裙，並搭配蕭邦（Chopard）的珠寶。當時尚雜誌「Vogue」在推特上發布馬斯克抵達現場的消息時，他回復推文「你好嗎？（How do you do?）」。

馬斯克 梅伊 社群媒體

延伸閱讀

言論要自由、營收靠訂閱 馬斯克推特之路恐難行

安珀赫德被爆讓舊愛馬斯克幫她付捐款 還要脅前夫強尼戴普

馬斯克收購Twitter風波：「屈服中國」的自由疑慮？

馬斯克出脫約40億美元特斯拉股票 發推文說沒計畫再賣

相關新聞

波克夏上季淨利腰斬！巴菲特重押這4檔：小心虛擬幣「這個」才是能付帳單的東西

股神巴菲特旗下的波克夏公司，週六（4/30）在美國奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年疫情爆發以來，首次實體會議。

收購後首露面！馬斯克偕母跑趴稱「盼推特讓生活更好」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前剛以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），他3日帶著媽媽梅伊（Ma...

澳洲央行升息0.25個百分點至0.35% 超出市場所料

澳洲央行周二意外將主要資金利率調升0.25個百分點至0.35%，超出市場所料，還表明會進一步升息，可見藉升息以約束高漲通...

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

美國現在通貨膨脹嚴重，從汽油到生鮮食材，無一不漲價，美國經濟正為此付出代價。個人在商店的收銀機前，沒什麼辦法逃避通膨。但...

日本提議航運業碳稅：2025年每噸CO2付65美元 5年一調

英國的金融時報報導，在海上貿易如何脫碳的辯論加劇之際，擁有世上第二大船隊規模的日本，在遞給全球航運最高監管機構「國際海事...

車用晶片捎喜訊 NXP半導體預期銷售連七季創新高

恩智浦半導體（NXP）周一（2日）發布的上季財報與本季展望均略優於市場預期，公司估計本季營收將可連續七季破紀錄，提出比其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。