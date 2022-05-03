收購後首露面！馬斯克偕母跑趴稱「盼推特讓生活更好」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前剛以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），他3日帶著媽媽梅伊（Maye Musk）參與「美國大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala），也是收購後的首度公開露面。

每日郵報報導，現年50歲的馬斯克接受現場採訪時談到關於未來推特的發展，他表示「假設一切都完成了，我的目標是讓推特盡可能具有包容性，並希望讓全世界更廣泛的人都可以使用推特，並希望他們在推特上感受娛樂性、趣味和好玩，更讓生活更美好」。

被問及這次活動的服裝選擇時，馬斯克回答道「我只是遵循著裝要求」，其母親梅伊則選擇穿上全套迪奧（Dior）深紅色天鵝絨連衣裙，並搭配蕭邦（Chopard）的珠寶。當時尚雜誌「Vogue」在推特上發布馬斯克抵達現場的消息時，他回復推文「你好嗎？（How do you do?）」。