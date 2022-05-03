車用晶片捎喜訊 NXP半導體預期銷售連七季創新高

恩智浦半導體（NXP）周一（2日）發布的上季財報與本季展望均略優於市場預期，公司估計本季營收將可連續七季破紀錄，提出比其他車用晶片廠更為樂觀的看法。

恩智浦上季營收達到創紀錄的31.4億美元，優於市場預期的31億美元。本季預估營收可再破紀錄至31.8億美元到33.8億美元之間，調整後營業利益介於11億美元到12.3億美元；根據FactSet，分析師預期為營收31.5億美元，營業利益10.9億美元。上季淨利6.57億美元，或每股盈餘2.48美元，亦優於預期的2.23美元。

恩智浦執行長Kurt Sievers在新聞稿中表示，「我們正在實現所預期的2022年強勁成長。持續看到消費者需求強健，市場依舊供不應求,，在所有終端市場的庫存都很少。」

美國財經媒體MarketWatch指出，到目前為止，儘管上季多家公司仍交出刷新紀錄的營運好成績，但半導體業界的高階主管對本季展望的看法不一。例如，也是車用晶片大廠的德州儀器（Texas Instruments） 上周就對本季營運發出警報，理由是中國大陸的防疫封按影響到客戶的製造。

若看車用以外更廣泛的半導體業，英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）對今年的展望都看好。今天稍後會有另一家大廠超微（AMD）在美股盤後發布財報。

半導體類股在這個財報季中波動劇烈，現在幾家先發表的公司財報並不差之後，股價開始好轉。費城半導體由上周一開始至今，上漲1.1%，昨天單日的漲幅就有3.5%。

瑞穗銀行分析師Vijay Rakesh說：「恩智浦因應供應吃緊的情況得宜，但我們相信能推升毛利的營業操作有限，而且中國的逆風或會是前進途中的挑戰。」Rakesh對恩智浦的投資評級為中立，目標價200美元。

恩智浦在美國掛牌交易的股票周一盤後上漲2%，正常交易時段收盤時已漲3.6%，報177美元。